أعلنت جامعة الكويت عن بدء تقديم طلبات الالتحاق إلكترونيا للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/2023 للطلبة المستوفين لشروط القبول اعتبارا من السبت المقبل حتى الأربعاء 26 يوليو الجاري وذلك عن طريق الموقع الالكتروني: (http://portal.ku.edu.kw/admission).



وأوضحت الجامعة في بيان صحافي أن تقديم الطلبات سيكون متاحا للكويتيين وأبناء الكويتيات ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين بصورة غير قانونية وليسوا من أبناء الكويتيات ولخريجي النظام الموحد والمعهد الديني والمدارس الأميركية وخريجي المدارس الإنجليزية والمتوقع تخرجهم منها (خريجي مدارس الكويت فقط).



وقالت القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بالجامعة د. رواء الجارالله وفق البيان إنه بالنسبة للطلبة من فئات القبول الأخرى فعليهم مراجعة صالة القبول والتسجيل بمدينة (صباح السالم الجامعية) لتقديم طلب الالتحاق بحسب الخطة الزمنية المعلنة على الموقع المشار إليه أعلاه.



وذكرت أن الحدود الدنيا لقبول الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات في جامعة الكويت هي 70% للقسم العلمي و78% للقسم الأدبي.



وأفادت بأن تقديم طلبات الالتحاق سيكون لخريجي المرحلة الثانوية للعامين الدراسيين (2022/2021) و(2023/2022) مضيفة أن إعلان نتائج القبول سيكون بعد الانتهاء من فترة التقديم خلال أيام.



وأشارت إلى أنه سيتم إعلان النسب الدنيا لقبول الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات في كل قسم علمي أو تخصص أو برنامج ليعرف كل طالب أساس قبوله كما سيتم إبلاغ الطلبة بمواعيد اعتماد قبولهم وتسجيل جدولهم الدراسي من خلال الرسائل النصية.



ورحبت بجميع الراغبين بالالتحاق بجامعة الكويت من خريجي المرحلة الثانوية المتقدمين مؤكدة أن قبول جميع الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات المتقدمين إلى الجامعة سيتم وفقا للقواعد الأساسية للقبول والتحويل.