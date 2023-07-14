ثامر السليم



تحت رعاية القائم بأعمال عميد كلية التربية أ.د.عيسى محمد البلهان، أقام مكتب التوجيه والإرشاد لقاء مفتوحا للطلبة من خريجي الثانوية العامة والطلبة المستمرين تحت عنوان «معلم المستقبل» في مسرح كلية التربية - المبنى الجنوبي.



في البداية رحب القائم بأعمال عميد كلية التربية الأستاذ الدكتور عيسى البلهان بالحضور، مؤكدا ضرورة الحصول على المعلومات من الجهات المعنية بالكلية.



بدورها، أوضحت القائم بأعمال مساعد العميد للشؤون الطلابية بكلية التربية د. مريم المذكور، أن هذا اللقاء يهدف إلى توعية وإرشاد الطلاب ومساعدتهم لتحقيق أهدافهم، ليتمكنوا من تجاوز المعوقات والصعوبات التي قد تواجههم قبل دراستهم الجامعية، وليتعرفوا على الفرص والتخصصات التعليمية والخدمات المقدمة بجامعة الكويت.



من جانبها، أكدت رئيس مكتب التوجيه والإرشاد بالكلية أنفال العجيان أن مكتب التوجيه والإرشاد مفتوح لجميع الطلبة، وأن عليهم ألا يترددوا في الحصول على المعلومات من خلال المكتب، مبينة دور مكتب التوجيه والإرشاد في مساعدة الطلبة وأهم البرامج والتخصصات التي تقدمها الكلية.



وخلال اللقاء قدمت موظفات مكتب التوجيه والإرشاد عرضا حول مختلف اللوائح والقوانين الخاصة بعملية التسجيل، إضافة الى أهم خدمات وأنشطة المكتب والكلية، وتم فتح باب الرد على جميع الأسئلة والاستفسارات حول الكلية وبرامجها وتخصصاتها وكل ما يفيد طلبة الثانوية والطلبة المستمرين.



هذا، وتم تقديم الشكر الى بنك بوبيان لرعايته وجمعية طلبة كلية التربية المساهمة في التنظيم، وكذلك إدارة الأمن والسلامة على تنظيم الدخول.