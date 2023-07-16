احتفت جامعة الكويت الثلاثاء الماضي بكوكبة من خريجي طلبة المنح والدارسين لبرنامج اللغة العربية والطلبة المتميزين للعام الجامعي 2023/2022 بحضور عمداء الكليات ومساعديهم وأعضاء السلك الديبلوماسي من الدول الشقيقة والصديقة وممثلي الهيئات الخيرية بمدينة صباح السالم الجامعية، حيث تم تكريم خريجي المنح الدراسية بمختلف الكليات وخريجي برنامج تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها.



وبهذه المناسبة، تقدم القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة د.ضاري الحويل بالتهنئة للطلبة المكرمين بمناسبة إتمامهم للدراسة في جامعة الكويت بمختلف التخصصات العلمية للعام الجامعي 2023/2022، راجيا من الله العلي القدير أن يوفقهم في حياتهم العملية وأن يتبوؤوا أعلى المناصب وأن يبلغوا ما يصبون إليه، حاملين سلاح العلم والمعرفة إلى بلدانهم.



ونوه د.الحويل إلى أنهم كانوا خير سفراء ومثلوا بلدهم خير تمثيل، متطلعا إلى أن يكونوا خير سفراء لبلدهم الثاني الكويت وأن ينقلوا ما التمسوه من محبة ووفاء من قبل الشعب الكويتي إلى بلدانهم، مؤكدا أن العلم الذي اكتسبوه يسهم في تنمية وتطوير بلدانهم والارتقاء بها.



من جهته، تقدم مدير إدارة الإسكان الطلابي وشؤون الطلبة الوافدين عدنان نهار، بالشكر والثناء على القائمين على هذا الحفل وجهودهم المخلصة في إنجاحه، متمنيا النجاح والسداد لباقي الطلبة المقبلين على التخرج، مؤكدا حرص جامعة الكويت وعمادة شؤون الطلبة على مصلحة الطالب الجامعي المغترب وتقديم كل الدعم له ليستمر في تحصيله العلمي والمعرفي في جامعة الكويت.



هذا، وقد شهد الحفل تكريم فريق من طلبة كلية الهندسة والبترول الحاصلين على جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عن مشروع Ambition Kuwait Subortial Rocket وهم ناصر أشكناني، وباسل بهبهاني، وعيسى بولند، ومحمد عبدالغني، بإشراف الدكتور محمد الفارس، كما تم تكريم مجموعة من المتميزين من الطلبة والطالبات المشاركين في الأنشطة الجامعية الخاصة بإدارة الإسكان الطلابي.



وتخلل الحفل إقامة معرض بجهود طلبة المنح لينقلوا من خلاله ثقافات بلدانهم.