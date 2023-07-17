حنان عبدالمعبود



استضــاف معهـــــد دسمان للسكري والذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مؤخرا طلبة الدفعة الثانية من برنامج «مديرو العلوم التنفيذيون» للمرحلة الثانوية، وذلك بمبادرة من «التقدم العلمي» وبالشراكة مع جامعة الكويت، حيث نظمت المؤسسة برنامجا تدريبيا تفاعليا امتد على مدى 10 أيام، بهدف تحفيز الطلبة من الصف التاسع إلى الثاني عشر على الاهتمام بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات «STEM»، وتعزيز قدراتهم على التواصل العلمي ونشر المعرفة العلمية في المدارس والمجتمع.



وشارك في الموسم الحالي وفد من مؤسسة «ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين» من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث تأتي المشاركة من الطلبة إثراء لبرنامج «مديرو العلوم التنفيذيون» وتعزيزا لمبادئ الأخوة في دول مجلس التعاون الخليجي.