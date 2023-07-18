تــــقـــدم الـــنــائـــب د.عبدالهادي العجمي باقتراح برغبة لإنشاء مكتب خاص بالجامعات والـكـلـيات والمعاهد الحكومية والخاصة لاستقبال شكاوى الطلبة الـمـتعـلقـة بـالجوانب الأخلاقية.



ونـص الاقـتـراح على ما يلي:



مـن منطلق حماية الــصــروح الـتعلـيمية وخصوصية معلومات الطلبة في الجامعات والكليات والمعاهد أثناء تقديم شكواهم وتظلماتهم بالقضايا المتعلقة بالجوانب الأخلاقية حيث ثبت أن الكثير من الطلبة يترددون عند تقديم هذا النوع من الشكاوى لعدم وجود جهة مختصة ملتزمة بمعايير الخصوصية وحماية معلومات المتقدم، لذا فإنني اتقدم بالاقتراح برغبة التالي:



إنشاء مكتب خاص بالـجـامعات والكليات والمعـاهـد الحـكومية والخاصة لاسـتـقـبال شكاوى الطلبة المتعلقة بالجوانب الأخـلاقية مع مراعاة خصوصية معلومات المتقدم، على أن يقوم هذا المكتب برفع التقارير الى إدارة المؤسسة التعليمية المعنية بالشكوى لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها.