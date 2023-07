انطلاقا من التزامها المستمر بالاستثمار في الموارد والكفاءات البشرية وتمكين موظفيها، أعلنت «ماكدونالدز» الكويت حصولها على شهادة «Great Place to Work» «أفضل بيئة للعمل»، وذلك بعد الاستبيان الشامل والمستقل الذي أجرته منظمة Great Place to Work، كما حصدت المرتبة الثانية ضمن قائمة «أفضل بيئة عمل لجيل الألفية في دول مجلس التعاون الخليجي».



وتأتي هذه الشهادة المرموقة نتيجة لاستطلاع شامل أجرته مؤسسة Trust Index Survey حول تجربة مكان وبيئة العمل، حيث تم رصد آراء الموظفين من جميع الإدارات، وعلى اختلاف مناصبهم وجنسياتهم، وتعتبر شهادة «Great Place to Work» «أفضل بيئة للعمل» انعكاسا للجهود الحثيثة التي تبذلها «ماكدونالدز» من أجل توفير بيئة عمل إيجابية ومحفزة لموظفيها بهدف الارتقاء بمستوى الأداء والاستمرار في التمييز في الخدمة، مع التركيز بشكل كبير على المشاركة والتعاون فيما بينهم.



وبهذه المناسبة، قال المدير العام لشركة ماكدونالدز في الكويت منتصر القدح، ان خلق بيئة عمل قوية وراسخة تركز على رضا الموظفين ورفاهيتهم يعتبر عنصرا أساسيا في سبيل تحقيق رؤية ماكدونالدز التي تتمحور حول تحقيق التأثير الإيجابي على المجتمع من خلال تقديم تجربة مميزة وفريدة من نوعها للجميع، انطلاقا من الموظفين.



وأضاف القدح: نفتخر بحصولنا على هذا الاعتراف المهم، ونسعى كل يوم كفريق عمل واحد ومتعاون إلى الالتزام بقيمنا الأساسية لمواصلة إنجازاتنا، كما أن جميع موظفينا - سواء كانوا يعملون داخل المطبخ أو في المطعم أو في أحد المناصب الإدارية أو التشغيلية المحورية يتشاركون الرؤية ذاتها التي ترتكز إلى تقديم تجربة ماكدونالدز الفريدة من نوعها كل يوم. وأوضح أن الاستثمار في الموظفين استثمار شامل ومتكامل، ما يضمن الاستمرار في تطوير مهارات الموظفين على الصعيد الشخصي والمهني والإسهام في تعزيز قدراتهم وكفاءتهم من جميع النواحي.



وعلى مدار العام، تستمر «ماكدونالدز» في تقديم برامج التدريب والتطوير المبتكرة لجميع موظفيها، وذلك من أجل صقل مهاراتهم وتوسيع خبراتهم في مجالات تخصصهم، وتجمع البرامج بين الجوانب العملية والنظرية، ويقوم بتقديمها والإشراف عليها مجموعة من المدربين المعتمدين من «ماكدونالدز» الكويت إلى جانب خبراء عالميين من كل أنحاء شبكة ماكدونالدز العالمية، فضلا عن المدربين المعتمدين من مراكز التميز الدولية، كما تسعى الشركة إلى دعم وتمكين المواهب الكويتية، والشابة منها تحديدا، من خلال توفير فرص عمل جذابة وقيمة تناسب احتياجاتهم.



وتفتخر «ماكدونالدز» أيضا بكونها من الرواد في قطاع المطاعم في الكويت فيما يتعلق بتوظيف وتمكين ذوي الهمم، حيث كانت الشركة من الأوائل في القطاع بتوظيف شباب كويتيين من ذوي الهمم.



تجدر الإشارة إلى أن «ماكدونالدز» الكويت تواظب خلال العام على تنظيم فعاليات ومبادرات مختلفة تهدف إلى خلق بيئة عمل إيجابية وتعزز تفاعل ومشاركة الموظفين، إلى جانب توطيد الارتباط بين مختلف أعضاء الفريق وتعزيز الروح المعنوية. هذا يشمل تنظيم حفل الجوائز السنوي لتكريم الموظفين، إلى جانب المناسبات المخصصة للاحتفاء بالأيام العالمية المميزة، مثل يوم المرأة العالمي وعيد الأب وعيد الأم واليوم العالمي لمتلازمة الداون، ويتضمن البرنامج الداخلي عددا كبيرا من المناسبات الاجتماعية التي تجمع الموظفين وعائلاتهم في جو عائلي يتميز بالألفة والمودة.