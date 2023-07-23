محمد راتب



شهدت الأسماك في سوق شرق في عطلة نهاية الأسبوع انخفاضا حادا في سعر الزبيدي المحلي حيث لم يتجاوز الكود الكبير منه 95 دينارا، والوسط بين 65 و75 دينارا، والصغير بين 35 و45، كما انعكست الأجواء الحارة وسفر الكثيرين خارج البلاد سلبا على السوق، حيث شهد السوق إقبالا ضعيفا من المستهلكين، الذين كان غالبيتهم من المواطنين الذين حرصوا على الحضور للاستفادة من الأسعار المقبولة للأسماك المستوردة. «الأنباء» استطلعت ورصدت واقع سوق السمك وحركة البيع والشراء حيث توافرت الأسماك المستوردة بشكل كبير أثر في الأسعار بشكل ملحوظ، حيث لم يتجاوز سعر الحبة من الهامور الكبير 7 أو 8 كغ 30 دينارا، أما الكود من 300 إلى 500 فتم بيعه مقابل 45 دينارا، مع العلم أن كود المستورد يبلغ وزنه صباحا 10 كغ، أما في فترة العصر فيتراوح بين 7 و8 كغ. وبخصوص سمك الميد فأسعاره كانت مرتفعة بشكل جنوني، وهو أعلى الأسماك سعرا وأكثرها طلبا، حيث يتم الحضور إلى السوق بحثا عنه إلا أن كمياته محدودة للغاية وذلك بسبب قلة المصيد، وغياب الصيادين لأيام للحصول على كميات منه، إلى جانب مطالبة الصيادين «الزراعة» و«البيئة» بالسماح بالصيد في الجون باعتباره المكان الأكثر انتاجا للميد.