كشف استشاري الأشعة التداخلية والعلاج بالألم رئيس مركز العلاج بالأشعة التداخلية والعلاج بالألم بالمستشفى الدولي بروفيسور طارق سنان عن أحدث الطرق العلاجية التي تساعد على التقليل من أمراض الشيخوخة وتنشيف الدهون وزيادة نسبة العضلات بالاضافة الى زيادة مناعة الجسم ونضارة البشرة والشعر والتخفيف من حجم الآلام والاصابات التي تنتج عن مشاكل آلام الظهر والمفاصل.



وأوضح بروفيسور طارق سنان في تصريح صحافي أن العلاج يتم من خلال استخدام طريقة علاجية جديدة نجح في التوصل إليها بعد قيامه بإجراء دراسة علمية وعملية عن تركيز البلازما وذلك باستخدام جهاز البلازما «بي آر بي» الذي يعد الأكبر والوحيد في الكويت حيث تم التوصل الى ان البلازما المشبعة هي الأكبر والأقوى نسبة في الكويت ويمكن من خلالها استخراج البيبتايد المركز الطبيعي بطريقة طبيعية.



وأضاف بروفيسور طارق سنان أن طريقة العلاج الحديثة يتم من خلالها استخدام إبرة البلازما المركزة مع البيبتايد المركز الطبيعي وكذلك الأوزون، لافتا الى ان طريقة العلاج حققت نتائج مبهرة.



وبين بروفيسور طارق سنان ان طريقة التحضير والعلاج يتم من خلالها سحب الدم ووضعه في كاسة تعتبر هي الأكبر لتستوعب كمية دم تقدر بـ50 ملي يتم بعدها وضع الدم في جهاز البي ار بي الأكبر والوحيد في الكويت عالي الدقة لمدة 10 دقائق وبسرعة تقدر بنحو 3 آلاف، لافتا الى انه بعد ذلك يتم حقن المريض بالبيبتايد والبلازما والاوزون.