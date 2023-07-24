سامح عبدالحفيظ



‏قال رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب شعيب المويزري إن اللجنة اجتمعت مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمناقشتها حول تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين، ونظراً لعــدم موافقــة التأمينات اتخذت اللجنة قراراتها وتم التصويت بالموافقة بإجماع الحاضرين على موضوع القرض الحسن، حيــــث وافقت اللجنة بالاجماع على: زيادة القرض الحســـن من 7 اضعاف المعاش التقاعدي الى 21 ضعف المعاش.

على أن تكون نسبة الاستقطاع بما لايقل عن 5 % ولا تزيد على 15% (حسب ما يقرره صاحب المعاش لدفع الاقساط). وأضاف: يكون الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية 1000 دينار.

وعليه تكون الزيادات وفقا لما أقرته اللجنة في اجتماعها.

من جانبه، قال عضو اللجنة النائب داود معرفي إن «المالية» أقرت زيادة القرض الحسن والحكومة طلبت التأجيل لمزيد من الدراسة