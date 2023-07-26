أحيا المطرب ماجد المهندس حفلا غنائيا مميزا على مسرح سمرة في مدينة أبها، ضمن فعاليات موسم عسير ورعاية هيئة تطوير عسير، وسط حضور جماهيري كبير.



وأطرب المهندس الجمهور بمجموعة من أغانيه الشهيرة في أمسية ساحرة وطربية استثنائية ترنم خلالها المهندس بأجمل الإبداعات الرومانسية والمتنوعة المحببة لدى جمهوره من ألبوماته الموسيقية.



وحظي المهندس منذ صعوده المسرح بتصفيق وترحيب حافل من جمهور أبها، ولم يتوقف الجمهور عن النداء باسمه طوال الحفلة، مرددين معه أغنياته.



من جانبها، عبرت الشركة المنظمة عن سعادتها بتنظيم الحفل ضمن سلسلة الحفلات في موسم عسير، مؤكدة أن جمهور أبها لطالما كان جمهورا ذواقا للفن، وأن الفنان ماجد المهندس كان متألقا كعادته في كل مرة. ووعدت الشركة بحفلات قادمة جديدة مع كبار الفنانين خلال الشهرين القادمين في موسم أبها.