حياتي تدور بين الرياضة والفن .. ومسرحية «مولانـا» أول عمل لي على خشبة مسرح الكبار



ياسر العيلة



رغم مساحة دوره الصغيرة في مسرحية «مولانا» التي تعرض حاليا وبنجاح ساحق على مسرح الراحل الشيخ دعيج الخليفة الصباح بمنطقة شرق إلا أن الفنان الشاب عبدالقدوس اسماعيل استطاع ان يخطف الأنظار إليه بشدة بأدائه العفوي التلقائي.



عن هذه التجربة تحدث عبدالقدوس لـ «الأنباء» قائلا: مسرحية «مولانا» هي التجربة الأولى لي في مسرح الكبار وأنا كنت على دراية بالنص الذي كتبه الكاتب الكبير بدر محارب عام 2009 بعنوان «تاتانيا» والذي تم اقتباس مسرحية «مولانا» منه وفي البداية كان عملي في المسرحية مساعد مخرج وإضاءة وأثناء عمل البروفات اقترح مخرج المسرحية محمد الحملي أن أجسد دور سائق الباص في بداية الفصل الأول وأضاف، بالرغم من أن الدور بسيط، إلا أنه كان مدخلا لتعريف الجمهور بشخصية المدرس أسعد التي جسدها النجم مبارك المانع.



وأكمل قائلا: أنا سعيد بردود الأفعال على الدور والمسرحية بشكل عام، مسرحية قوية من بدايتها إلى نهايتها فيها أشياء وايد حلوة فهي جميلة جدا ومتماسكة وكنت متخوفا في البداية من المشاركة فيها كونها اول عمل مسرحي لي للكبار كما ذكرت لك وهي تجربة جميلة جدا ومشاركة قوية لي كوني خريج المعهد العالي للفنون المسرحية هذا العام وأجمل ما في العمل أن القروب المشارك فيه متفاهمون جدا وعلى قلب واحد.



وأشار عبدالقدوس إلى أنه يعمل مع المخرج والفنان محمد الحملي منذ عام 2002 مشيرا الى انهما كانا يقدمان اعمالا للمركز العلمي ثم عمل معه العام الماضي من خلال مسلسل «ماما أمينة» وخلال هذه الفترة ابتعد عبدالقدوس عن الفن



ويعود حاليا من جديد بسبب انشغاله بأشياء أخرى كونه من عائلة رياضية فحياته كانت بين الرياضة والفن.



وعن الدور الذي لفت نظره من بين الأدوار التي تم تقديمها من خلال مسرحية «مولانا» قال شخصية بوسارة التي قدمها بتميز الفنان بشار الجزاف حسيت ان هذا الدور ممكن يكون مناسبا لي ويليق علي.



وعن الدراما قال: أول مسلسل لي كان «سما عالية» مع المخرج الكبير محمد دحام الشمري وعقب ذلك قدمت عددا من الأعمال مثل «سرك الخافي» مع المخرج مناف عبدال ومسلسل «جوهرة» مع المخرج عيسى ذياب بالإضافة لمشاركتي في مسلسل «فركش» لكنه لم يعرض حتى الآن، ولكن النقلة الكبيرة لي في عالم الدراما بإذن الله ستكون من خلال مشاركتي في المسلسل الضخم «الدولة العميقة» من إنتاج منصة «شاشا» وهو من تأليف فيصل البلوشي وإخراج المخرج اللبناني سعيد الماروق والعمل يتكون من 8 حلقات ويشارك فيه نخبة كبيرة من النجوم ويتناول جريمة فساد كبرى يتم ارتكابها في كوبا وتلقي بظلالها على المشهد السياسي في الكويت.



وأضاف: العمل ضخم وشخصيتي أساسية في أحداثه ومتوقع عرضه في شهر سبتمبر المقبل.