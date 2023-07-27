اسامة ابو السعود



تلقت وزارة الخارجية المصرية ووزارة الهجرة والمصريون بالخارج العديد من الطلبات من مواطنين بالخارج لحل حالة التجنيد الإجباري ، حيث كان بعض المواطنين غير مستعدين للعودة إلى وطنهم ولا يمكنهم المغادرة مرة أخرى لأنهم مطلوبون للجيش الخدمة أو حالة التجنيد الخاصة بهم التي لم يتم إنهاؤها دون الحق في السفر. لصالح الدولة المصرية ، لتوفير جميع سبل الراحة لمواطني الدول المقيمة في الخارج وتحقيق استقرار وضعهم الاجتماعي في مصر سواء عمل - دراسة - علاج-).

وتابعت الخارجية في بيان لها "تقرر على النحو التالي: فتح باب التسجيل على موقع وزارة الخارجية (سيتم الإعلان عنه لاحقًا) اعتبارًا من 14 أغسطس 2023 ولمدة ثلاثين يومًا.

واضاف بيان الخارجية المصرية "في نهاية المطاف ، تتلقى الدولة المصرية طلبات حل مواقع التجنيد بمبادرة منها ، بشرط استلام جميع الطلبات على الموقع الإلكتروني ، للمقيمين في الخارج الذين بلغوا سن التجنيد (بدءًا من 19 عامًا) لحل طلبات وظائف التجنيد الخاصة بهم.

مواقف التجنيد

واوضحت انه يجب على من تقل أعمارهم عن (30 عامًا) التسجيل في الموقع ، وكذلك من هم فوق سن (30) حتى يتم تحديد وظائف التجنيد الخاصة بهم على أساس كل حالة على حدة.

وشددت الى انه لا يسمح للمصريين المقيمين بالخارج بتجديد جوازات سفرهم إلا بعد تسوية المواقف التجنيدية لهم .

واوضحت ان البيانات المطلوب تسجيلها على الموقع هي : (الاسم - صورة بطاقة الرقم القومي - صورة جواز السفر - تاريخ الميلاد - الرقم الثلاثي- إن وجدت - تاريخ مغادرة البلاد - الدولة المقيم بها - البريد الإلكتروني - البيانات البنكية الخاصة بإيداع البيانات - اسم البنك / الفرع خارج البلاد - اسم الحساب - السويفت كود - IBAN - رقم حافظة الإيداع رقم العملية - تاريخ الحافظة / العملية - المبلغ ٥٠٠٠ دولار / يورو، ويُسدد على حساب بنك مصر فرع ابو ظبي .



واهابت وزارة الخارجية كافة المواطنين المصريين في الخارج سرعة التسجيل على موقع الوزارة خلال المدة المحددة لسرعة انهاء الموقف التجنيدي بشكل نهائي من خلال تلك المبادرة .