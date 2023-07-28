بيروت ـ بولين فاضل



لأول مرة في تاريخها، نشرت مدينة «كان» على مواقعها الرسمية اسم الفنان اللبناني وائل كفوري الذي سيقف على خشبة مسرح قصر المؤتمرات palais Des Festivals العالمي الشهير الذي تقام فيه سنويا حفلات توزيع جوائز مهرجانات «كان»، وهو الفنان العربي الأول الذي يقف على خشبة هذا المسرح العريق بدعم من السلطات الرسمية الفرنسية.



وسيحيي كفوري حفلة ليل الاثنين 14 أغسطس المقبل، وهي من تنظيم شركة «أوسكار» لصاحبها المنتج اللبناني الأصل عادل معتوق.



ومن المتوقع أن تحتشد الجماهير العربية لمشاركة نجمهم المحبوب في أقوى حفلات الموسم، ويبدو أن هناك حضورا لشخصيات كبيرة وديبلوماسية ومن وزارة الثقافة ومحافظ مدينة «كان».



كما سيلتقي وائل كفوري جمهوره في العاصمة الفرنسية باريس في حفلة ثانية مع شركة «أوسكار» في 27 أغسطس.