ثامر السليم

أعلن مدير جامعة الكويت د.فايز الظفيري، عن أن أعداد المتقدمين لجامعة الكويت بلغت 13230 طالبا وطالبة حيث قُبِل منهم 8457 طالبا وطالبة.

وقال إنه تم قبول 171 طالبا وطالبة وكانت النسبة الدنيا للقبول 95% فيما تم قبول 40 طالبا وطالبة في كلية طب الاسنان وكانت النسبة الدنيا للقبول 95.81%، فيما تم قبول 80 طالبا وطالبة في كلية الصيدلة وكانت النسبة الدنيا للقبول 94.02% ، فيما بلغ عدد المقبولين بكلية العلوم الطبية المساعدة 335 طالبا وطالبة و25 طالبا وطالبة في كلية الصحة العامة.

واشار د الظفيري خلال المؤتمر الصحافي لإعلان المقبولين في جامعة الكويت، ان عدد المقبولين في كلية الهندسة والبترول 901 طالب وطالبة و135 طالبا وطالبة في كلية العمارة و1430 في كلية العلوم و591 في كلية العلوم الحياتية ، لافتا الى ان عدد المقبولين في كلية الحقوق 500 طالب وطالبة و 1010 في كلية التربية و635 في كلية العلوم الادارية و741 في كلية العلوم الاجتماعية و600 طالب وطالبة في كلية الشريعة والدراسات الاسلامية و1263 في كلية الآداب .

أسماء 8457 طالبا وطالبة تم قبولهم في جامعة الكويت (PDF)





