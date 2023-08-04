تقدم النائب خالد الطمار باقتراح بقانون بإضافة المادة (49) مكرر إلى المرسوم رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته، بشأن منح الموظف إجازة تفرغ بمرتب كامل لمرافق المريض.



وجاء في نص الاقتراح ما يلي:



مادة أولى: تضاف مادة جديدة برقم (49 مكررا) إلى المرسوم رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته المشار إليه نصها الآتي:



(يجوز للوزير منح الموظف إجازة تفرغ بمرتب كامل لمرافق المريض قررت وزارة الصحة العامة علاجه في الخارج مع مرافق له، وذلك للمدة المقررة للعلاج، ويضع مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية القواعد المنظمة لمنح هذه الإجازة).



مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.



مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.



وجاء في المذكرة الإيضاحية ان الموظف المرافق للمريض بالخارج يجد مشقة في عودته للبلاد عقب انتهاء مدة الستة أشهر الممنوحة له من جهة عمله خاصة إذا كان المريض طفلا صغيرا أو مسنا ويجد نفسه مضطرا للعودة إلى الكويت حتى لا يتوقف راتبه الشهري، وفي كثير من الحالات تستمر فترة العلاج أكثر من الفترة المحددة، ومن منطلق العدالة فإنه يستحق منحه هذه الإجازة بمرتب كامل إذا زادت مدة العلاج على ستة أشهر أسوة بمن يتم منحهم إجازة تفرغ بمرتب كامل لتأدية أعمال فنية أو أدبية معينة أو للقيام بمهام علمية أو رياضية محددة، والتي لا تقل أهميتها عن هذه الإجازة.