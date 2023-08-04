مفرح الشمري



بعد 85 يوما قضاها في المملكة المتحدة لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة لحالته الصحية، عاد صباح امس الى البلاد رئيس مجلس إدارة جمعية الفنانين الكويتيين الفنان عبدالعزيز المفرج (شادي الخليج)، وهو يتمتع بصحة وعافية طيبة، حيث كان في استقباله بالورود أعضاء مجلس إدارة جمعية الفنانين الكويتيين وأسرته وأقاربه في مطار T4.



رحلة علاج الفنان القدير عبدالعزيز المفرج (شادي الخليج) انطلقت في 2023/5/8 بأحد مستشفيات المملكة المتحدة، وذلك وسط اهتمام كبير من قبل وزير الصحة د.أحمد العوضي ووزير الإعلام و«الأوقاف» عبدالرحمن المطيري وسفير الكويت لدى المملكة المتحدة بدر العوضي، وذلك للمكانة الكبيرة التي يتبوأها الفنان القدير (شادي الخليج) في قلوب أهل الكويت باعتباره مطربا متميزا، ومن أهم الفنانين الكبار الذين أنجبتهم الساحة الغنائية المحلية، لما له من بصمات خالدة في ذاكرة تاريخ الكويت الفني، خصوصا على مستوى الأعمال الوطنية، حيث قدم مجموعة من الأوبريتات الوطنية التي لاتزال راسخة في ذاكرة الجمهور الكويتي.



وشكر على المفرج نجل المطرب القدير (شادي الخليج) وزير الصحة د.أحمد العوضي، ووزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري، وسفيرنا في المملكة المتحدة بدر العوضي، على الجهود التي بذلوها والدور الكبير في تسهيل كل المتطلبات، والاهتمام والتواصل والسؤال الدائم عن متابعة صحة والده في رحلته العلاجية، كما واصل شكره الجزيل إلى أهل الكويت وكل محبي وعشاق «شادي الخليج» وجميع من قام بالتواصل والسؤال والاتصال للاطمئنان على حالته الصحية.



من جانب آخر، تقيم جمعية الفنانين الكويتيين حفل استقبال رسميا بمناسبة عودة رئيس مجلس إدارتها الفنان القدير عبدالعزيز المفرج (شادي الخليج) من رحلة العلاج سالما معافى، متمنين له دوام الصحة والعافية وطول العمر، وذلك الأحد المقبل في مقرها الجديد بمنطقة المرقاب.



«الأنباء» تهنئ «الفنانين الكويتيين» على عودة الفنان القدير (شادي الخليج) إلى أرض الوطن سالما معافى، وتسأل المولى عز وجل أن يبعد عنه كل مكروه.. والحمدلله على السلامة يا بوعلي.