وجه النائب حمد العليان سؤالين إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د. سعد البراك، عن صحة ما نشر من تقارير إعلامية عن بدء إيران منفردة في استغلال «حقل الدرة الكويتي»، ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، بشأن المحادثات بين وزارة الخارجية الكويتية ونظيرتها الإيرانية حول ترسيم الحدود البحرية، ونص السؤالان على ما يلي:



سؤال إلى وزير النفط



تنص المادة الأولى من الدستور الكويتي على أن «الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، ولا يجوز النزول عن سيادتها أو التخلي عن أي جزء من أراضيها وشعب الكويت جزء من الأمة العربية».



وتنص المادة (21) على أن «الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني».



وقد أثارت التقارير الإعلامية حول موضوع حقل الدرة عن وجود خلافات إيرانية - كويتية وظهور بوادر أزمة سياسية وديبلوماسية مع بدء إيران في أعمال وإجراءات من جانب واحد لاستغلال حقل الغاز الكويتي «حقل الدرة» الموجود في المياه الإقليمية الكويتية، حيث نشرت جريدة الجريدة الكويتية يوم 3 يوليو 2023 تقريرا تحت عنوان: إيران تتجاهل الكويت وتفرض الأمر الواقع في «الدرة» - تصر على تقاسم الحقل وتبدأ الحفر قريبا رغم فشل اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.



وصدر تصريح نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) على لسان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أكد فيه وجود تحركات إيرانية تمس الحقوق الكويتية والسعودية في حقل الدرة الذي يعد حقلا مشتركا بين الكويت والسعودية فقط ولا حقوق لإيران فيه، ثم جاء تصريح وزير النفط ليؤكد في تصريح رسمي مضمون التصريح الرسمي نفسه للمصدر المسؤول في الخارجية.



لذلك، وللوقوف على حقيقة المعلومات المتداولة إعلاميا، ولمعرفة حقيقة ما جرى في المياه الإقليمية الكويتية عند منطقة حقل الدرة الكويتي، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما صحة ما نشر من تقارير إعلامية عن بدء إيران منفردة في استغلال «حقل الدرة الكويتي» الموجود في المياه الإقليمية الكويتية؟ وإن كانت تلك المعلومات صحيحة فمتى بدأت الإجراءات والأعمال الإيرانية من جانب واحد في منطقة حقل الدرة؟ وإلى أي مرحلة وصلت تلك الأعمال الإيرانية لاستغلال الحق الكويتي؟ ومتى علمت بها الوزارة؟



2- هل هناك مفاوضات قائمة بين الكويت والأشقاء في المملكة العربية السعودية من جهة وإيران من جهة أخرى بهذا الخصوص؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما طبيعة هذه المفاوضات؟ وإلى أين وصلت؟



3- المراسلات المشتركة كافة بين الجانبين الكويتي والسعودي قبل وبعد الأزمة الأخيرة لحقل الدرة والتي تسبب فيها الجانب الإيراني.



4- ما حقيقة الموقف الإيراني من الحقل الكويتي «الدرة» قبل وبعد الأزمة الأخيرة والتي تسبب فيها الجانب الإيراني؟ وهل هناك مراسلات رسمية بين الجانبين الكويتي والإيراني في هذا الخصوص؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية منها.



5- ما بنود اتفاقية تطوير حقل الدرة؟ وما الأطراف المشاركة فيها؟ وهل وقع بصورة نهائية؟ وما موقف إيران من هذا الاتفاق؟



6- صورة ضوئية من خريطة موقع حقل الدرة الكويتي والحقول الأخرى التي تقع داخل حدود الكويت البحرية.



سؤال إلى وزير الخارجية



تنص المادة الأولى من الدستور الكويتي على أن «الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، ولا يجوز النزول عن سيادتها أو التخلي عن أي جزء من أراضيها وشعب الكويت جزء من الأمة العربية». وتنص المادة (21) على أن «الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني».



وقد أثارت التقارير الإعلامية حول موضوع حقل الدرة عن وجود خلافات إيرانية - كويتية وظهور بوادر أزمة سياسية وديبلوماسية مع بدء إيران في أعمال وإجراءات من جانب واحد لاستغلال حقل الغاز الكويتي «حقل الدرة» الموجود في المياه الإقليمية الكويتية، حيث نشرت جريدة الجريدة الكويتية يوم 3 يوليو 2023 تقريرا تحت عنوان: إيران تتجاهل الكويت وتفرض الأمر الواقع في «الدرة» - تصر على تقاسم الحقل وتبدأ الحفر قريبا رغم فشل اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.



وصدر تصريح نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) على لسان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أكد فيه وجود تحركات إيرانية تمس الحقوق الكويتية والسعودية في حقل الدرة الذي يعد حقلا مشتركا بين الكويت والسعودية فقط ولا حقوق لإيران فيه، ثم جاء تصريح وزير النفط ليؤكد في تصريح رسمي علي نفس مضمون التصريح الرسمي للمصدر المسؤول بالخارجية.



لذلك، وللوقوف على حقيقة المعلومات المتداولة إعلاميا، ولمعرفة حقيقة ما جرى في المياه الإقليمية الكويتية عند منطقة حقل الدرة الكويتي، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما صحة ما نشر من تقارير إعلامية عن بدء إيران منفردة في استغلال «حقل الدرة الكويتي» الموجود في المياه الإقليمية الكويتية؟ وإن كانت تلك المعلومات صحيحة فمتى بدأت الإجراءات والأعمال الإيرانية من جانب واحد في منطقة حقل الدرة؟ وإلى أي مرحلة وصلت تلك الأعمال الإيرانية لاستغلال الحق الكويتي؟ ومتى علمت بها الوزارة؟



2- ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة فور علمها ببدء إيران في التعدي على الحقوق الكويتية في حقل الدرة الواقع في المياه الإقليمية الكويتية؟



3- هل هناك مفاوضات قائمة بين الكويت والأشقاء في المملكة العربية السعودية من جهة وإيران من جهة أخرى بهذا الخصوص؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما طبيعة هذه المفاوضات؟ وإلى أين وصلت؟



4- المراسلات المشتركة كافة بين الجانبين الكويتي والسعودي قبل وبعد الأزمة الأخيرة لحقل الدرة والتي تسبب فيها الجانب الإيراني.



5- ما حقيقة الموقف الإيراني من الحقل الكويتي «الدرة» قبل وبعد الأزمة الأخيرة والتي تسبب فيها الجانب الإيراني؟ وهل هناك مراسلات رسمية بين الجانبين الكويتي والإيراني في هذا الخصوص؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية منها.



6- ما بنود اتفاقية تطوير حقل الدرة؟ وما الأطراف المشاركة فيها؟ وهل وقع بصورة نهائية؟ وما موقف إيران من هذا الاتفاق؟



7- صورة ضوئية من خريطة موقع حقل الدرة الكويتي والحقول الأخرى التي تقع داخل حدود الكويت البحرية.



8- إلى أي مرحلة وصلت المحادثات بين وزارة الخارجية الكويتية ونظيرتها الإيرانية حول ترسيم الحدود البحرية؟ وما العقبات التي تحول دون التوصل إلى اتفاق نهائي لترسيم الحدود البحرية مع إيران؟ وهل رفضت إيران التوقيع على الاتفاقية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما أسباب ذلك؟ وما الإجراء الذي اتخذته وزارة الخارجية الكويتية تجاه ذلك؟