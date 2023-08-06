وجه النائب عبدالله فهاد سؤالا إلى وزير التعليم، في شأن المدارس التي لم يجر فيها أي نشاط دراسي ، ونص السؤال على ما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - كم يبلغ عدد المدارس التي لم يجر فيها أي نشاط دراسي، وتعد من المدارس المهجورة التي لا تستقبل أيا من الطلبة أو أعضاء الهيئة التدريسية أو الإدارية؟



2 - ما خطة الوزارة حيال هذه المدارس؟ وما الإجراءات التي سوف تُتخذ في شأنها؟



3 - هل توجد متابعة دورية من الوزارة لتلك المدارس المغلقة أو المهجورة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بكشف عن تلك الزيارات في جميع محافظات البلاد.