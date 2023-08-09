عاطف رمضان



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن الانتهاء من توزيع جميع بطاقات الاحتياط لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله للدفعة السابعة من الضاحية 3، مشيرة إلى أن موعد إجراء القرعة اليوم الأربعاء. وقالت مصادر لـ«الأنباء» إن «السكنية» طرحت مؤخرا مناقصة لإنشاء أعمال الطرق الرئيسية وشبكات البنية التحتية وخزانات مياه الأمطار وخزان المعالجة لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الإسكاني. وأوضحت المصادر أن المؤسسة أعلنت عن توزيع الدفعة السابعة من N3 في القسائم الحكومية بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على 294 قسيمة بمساحة 400م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 29/4/2004.