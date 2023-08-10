وجه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د.سعد البراك بشأن إجمالي القيمة السوقية لاستثمارات الكويت في صناديقها للسنوات المالية 2019-2020 و2020-2021 و2021-2022 و2022-2023.



وجاء نص السؤال كالتالي:



لعل من أكبر الصناديق السيادية في العالم وأكثرها شفافية، الصندوق السيادي النرويجي الذي ينشر على موقع من يقوم بإدارته nbim.no وهو البنك المركزي النرويجي (إدارة الاستثمار) ـ وذلك بموجب اتفاق مبرم بين وزارة المالية النرويجية والبنك المركزي النرويجي جميع نشاطاته وقيمة استثماراته مفصلة في كل دولة يوميا وفي نهاية كل سنة منذ العام 1998، وقد نشر الموقع إجمالي القيمة السوقية لهذه الاستثمارات لآخر سنة التي انتهت في 31/12/2022 كما يلي:



إجمالي القيمة السوقية:



1.261.705.358.661 دولارا.



في 69 دولة.



11549 استثمارا.



%100 لجميع الاستثمارات.



أ ـ الأسهم



880.335.611.054 دولارا.



في 63 دولة.



9228 شركة.



ب ـ الدخل الثابت.



346.365.221.623 دولارا.



في 48 دولة.



1430 (سندات).



ج ـ العقار



33.529.591.282 دولارا.



في 14 دولة.



890 ملكية.



د ـ البنية التحتية للطاقة المتجددة



1.474.934.702 دولار.



فــي دولــة واحــدة استثمار واحد.



ورغبة في الاطلاع على ما أصدرته السلطة التشريعية في النرويج في شأن تنظيم الصندوق السيادي النرويجي والاسترشاد بتجربتهم وبالاتفاق المبرم بين وزارة المالية النرويجية والبنك المركزي النرويجي (إدارة الاستثمار) ـ إن أمكن طلب ذلك والحصول عليه ـ أو إن كانت هذه المعلومات متوافرة لدى وزارة المالية في الكويت أو أي من الجهات التابعة لها، إضافة إلى معرفة التكلفة السنوية لإدارة أموال الصندوق السيادي النرويجي ـ إن أمكن ذلك.



واستكمالا للبيانات في معرفة إجمالي القيمة السوقية لاستثمارات الكويت في صناديقها، وكذلك التكلفة السنوية لإدارة أموالها شاملة رواتب العاملين أو أي مزايا أو مكافآت سنوية يتقاضونها وتكلفتها السنوية يتمتع بها أي من الموظفين أو المكلفين أو غيرهم ممن لهم صلة بإدارة أموال الكويت بمن في ذلك من يتقاضى مكافآت في مجالس إدارات يمثل فيها الجانب الكويتي أو غير ذلك، فيرجى موافاتي بما يلي:



1- إجمالي القيمة السوقية لاستثمارات الكويت في صناديقها للسنوات المالية 2019-2020 و2020-2021 و2021-2022 و2022-2023 مبوبة لنوع الاستثمار وعدده ونسبته (أسهم، سندات، عقار) وأي استثمار آخر، وأسماء الدول المستثمرة فيها.



2 ـ أسماء أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار للسنوات المالية المشار إليها في 1 أعلاه، وإجمالي المكافآت المالية لكل منهم الشهرية أو السنوية، وأي مزايا أخرى وتكلفتها السنوية التي يتمتع بها ـ إن وجدت.



3 ـ كشف بأسماء من يمثلون الكويت في مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها الكويت، وأي مكافآت ـ إن وجدت ـ تقاضاها أي منهم خلال عضويته عن كل سنة.



4 ـ كشف بأسماء الموظفين في الهيئة العامة للاستثمار وجنسياتهم وراتب كل منهم الشهري وأي مكافآت مالية ـ إن وجدت ـ تقاضاها أي منهم وأي مزايا أخرى وتكلفتها كان قد تمتع بها خلال السنوات المالية المشار إليها في 1 أعلاه.