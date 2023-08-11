غازي الهاجري: النتائج الجيدة مدعومة بالتركيز على القطاعات والأسواق المنخفضة المخاطر

هشام الريس: سعداء بالنمو القوي في الدخل والربحية.. ونواصل تنفيذ إستراتيجيتنا لتحقيق المزيد



أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية عن نتائجها المالية لفترتي الربع الثاني والأشهر الستة الأولى من العام الحالي، والمنتهية في 30 يونيو 2023، حيث ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 29.5% إلى 54.62 مليون دولار للنصف الأول من عام 2023، مقارنة مع 42.38 مليون دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2022.



وأوضحت المجموعة، في بيان صحافي، أن هذه النتائج تأتي تماشيا مع نمو المساهمات من جميع خطوط الأعمال، وقد بلغت ربحية السهم عن الفترة 1.55 سنتا، مقابل 1.21 سنتا للأشهر الستة الأولى من عام 2022، وبلغ إجمالي الدخل للنصف الأول من عام 2023 ما مقداره 173.77 مليون دولار، مقابل 122.13 مليون دولار للفترة نفسها من 2022، بزيادة قدرها 42.3%



وارتفع صافي الربح الموحد لفترة الستة أشهر بنسبة 26% إلى 57.19 مليون دولار مقارنة بـ 45.38 مليون دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2022. بلغ إجمالي المصروفات للفترة 116.58 مليون دولار بزيادة 51.88% من 76.76 مليون دولار للستة أشهر الأولى من عام 2022.



وبلغ إجمالي حقوق الملكية التي تؤول للمساهمين 973.58 مليون دولار في 30 يونيو 2023 بانخفاض 2.3% من 996.60 مليون دولار في 31 ديسمبر 2022، جاء هذا الانخفاض نتيجة توزيعات الأرباح المدفوعة للعام السابق إلى جانب التغيرات في القيمة العادلة والتغيرات في أسهم الخزانة، فيما ارتفع إجمالي أصول المجموعة بنسبة 5.9% ليصل إلى 10.34 مليارات دولار في 30 يونيو 2023 مقارنة بـ 9.76 مليارات دولار في 31 ديسمبر 2022.



نتائج الربع الثاني



وعلى صعيد نتائج الشركة خلال فترة الربع الثاني من العام، فقد سجلت المجموعة ربحا صافيا يؤول للمساهمين بقيمة 30.61 مليون دولار بزيادة 32.74%، مقارنة مع 23.06 مليون دولار للربع الثاني من عام 2022 مما يعكس استمرار النمو والتقدم المطرد.



وشملت المساهمات الرئيسية الدخل الناتج عن توظيف استثمارات المجموعة على المستويين العالمي والإقليمي، الأعمال المصرفية التجارية وأنشطة الخزانة. بلغت ربحية السهم للربع الثاني 0.86 سنتا مقابل 0.66 سنتا للربع الثاني من عام 2022.



وبلغ إجمالي الدخل للربع الثاني من عام 2023 ما مقداره 86.83 مليون دولار مقارنة بـ 56.11 مليون دولار للربع الثاني من عام 2022، بزيادة قدرها 54.7%.

بلغ صافي الربح الموحد للربع الثاني 32.75 مليون دولار مقابل 26.03 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2022، بزيادة قدرها 25.8%. بلغ إجمالي المصروفات للربع الثاني 54.08 مليون دولار مقارنة بـ 30.08 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2022، بزيادة قدرها 79.76%.



نمو متواصل ومستقر



وتعقيبا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة «جي إف إتش» المالية غازي الهاجري «يسعدنا أن نعلن عن ربع آخر من النمو الجيد في الدخل والربحية والنتائج الجيدة خلال النصف الأول من عام 2023، مع نمو مستقر ومتواصل من خطوط الأعمال الثلاثة الرئيسية للمجموعة».



وأضاف «لقد دعمت نتائج المجموعة ومرونتها نتيجة للتركيز الموضوعي على القطاعات والأسواق المنخفضة المخاطر، والتي سنواصل تعزيز وجودنا فيها.

نحن فخورون أيضا بثقة السوق المتزايدة في جي إف إتش، وإستراتيجيتنا، والتقدم الذي حققناه، والذي أكدته وكالة فيتش خلال الربع الثاني، حيث أعادت تأكيد تصنيفات المجموعة ونظرتها المستقبلية المستقرة».



وأشار الهاجري إلى أنه من خلال البناء على هذا الزخم الإيجابي ستواصل المجموعة اتخاذ خطوات واسعة في جميع أنحاء الأعمال بهدف زيادة تنويع عملياتنا وزيادة إيراداتنا وبناء محفظتنا من الأصول المدرة للدخل في الأسواق الرئيسية وعبر خطوط أعمالنا الرئيسية، وسنظل ملتزمين بتعزيز أدائنا وعوائدنا لمساهمينا.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة «جي إف إتش» المالية هشام الريس «شهد الربع الثاني من العام استمرار «جي إف إتش» في تحقيق عوائد معززة من استثماراتها وتحقيق القيمة للمجموعة ومساهمينا ومستثمرينا».



وأضاف: نحن سعداء بالنمو القوي في الدخل والربحية فيما نواصل تنفيذ استراتيجيتنا واتخاذ خطوات حاسمة تجاه المزيد من النمو عبر خطوط أعمالنا الرئيسية والتي تشمل إدارة الاستثمار والأعمال المصرفية التجارية والخزانة والاستثمارات الخاصة.

خلال الربع، نجحنا أيضا في توظيف أكثر من 328.4 مليون دولار من خلال منصة الاستثمار الإقليمية في الرعاية الصحية «هيليان» وغيرها من الصناديق الأخرى التي قمنا بإطلاقها بالاستفادة من خبرتنا في قطاع الخدمات الرعاية الصحية واللوجستية في أسواق الولايات المتحدة الأميركية.



وأشار إلى أنه: على الرغم من تقلبات السوق، حققت أنشطة الخزانة لدينا أداء جيدا خلال الربع وساهمت في نتائجنا بالإضافة إلى مساهمات الأعمال المصرفية التجارية «خليجي بنك».

نستهدف البناء على هذه المجالات المهمة ونركز بشكل خاص في الوقت الحاضر على الإسراع بالتوسع في منصاتنا الاستثمارية الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي والتي تشمل القطاعات مرتفعة النمو ومنخفضة المخاطر مثل الرعاية الصحية وعلوم الحياة، التعليم والخدمات اللوجستية، ما سيتيح لنا الاستفادة من مقومات النمو طويلة الأجل في المنطقة وسجلنا الحافل وخبرتنا المكتسبة على مدى عقود من الاستثمار في الأسواق العالمية.

إنني على ثقة من أن «جي إف إتش» في وضع جيد يؤهلها لتحقيق النجاح على مدار الفترة المتبقية من العام، حيث إن لدينا فريقا قويا واستراتيجية واضحة وعزم على تحقيق القيمة المساهمين والمستثمرين في المجموعة.



إدارة الاستثمار



واصلت منصة الاستثمار في الرعاية الصحية الإقليمية الرائدة «هيليان»، التابعة لـ «جي إف إتش»، التقدم من قوة إلى أخرى وأتمت بنجاح جمع 250 مليون دولار من التزامات رأس المال للمستثمرين للتوظيف الفوري خلال النصف الثاني من عام 2023، وتحقق هذا الإنجاز البارز مدفوعا بأساسيات قوية للقطاع والمنصة، بالإضافة إلى مرونة الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي.

لدى منصة «هيليان» إستراتيجية شراء وبناء تستهدف الرواد في تقديم خدمات الرعاية الصحية في المدن الرئيسية الإقليمية غير المخدومة بالشكل الكامل والمجالات العلاجية ذات التخصصات الفريدة مثل أمراض القلب والأعصاب والخصوبة والغدد الصماء.

وقعت «هيليان» عددا من المعاملات، كان آخرها في المملكة العربية السعودية، ولديها مجموعة قوية وقابلة للتنفيذ من الفرص في مراحل مختلفة من عملية الاستحواذ. تتوقع «جي إف إتش» إدراجا محتملا للمنصة في البورصات الإقليمية الأكثر سيولة في السنوات القادمة.



وتم تحقيق دخل بقيمة 25.97 مليون دولار في صندوق الخدمات اللوجستية لدول مجلس التعاون الخليجي وصندوق الفرص بالولايات المتحدة.

وبهدف الاستفادة من الأداء الاقتصادي القوي للأسواق السعودية والإماراتية تم إطلاق صندوق الخدمات اللوجستية لدول مجلس التعاون الخليجي بعد سلسلة من الاستثمارات الناجحة في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية في قطاع الخدمات اللوجستية، في حين تواصل صندوق الفرص الأميركية للمجموعة اغتنام الفرص في الولايات المتحدة، حيث تتمتع المجموعة بخبرة عميقة في السوق ولديها مدراء أصول فرعيين متخصصين على أرض الواقع.



الأعمال المصرفية



خلال النصف الأول من عام 2023، حقق خليجي بنك، ذراع الخدمات المصرفية التجارية التابع للمجموعة «خليجي»، تقدما ونموا متواصلين حيث سجل ربحا صافيا بقيمة 18.44 مليون دولار.

وساهم الدخل الإجمالي لخليجي بنك بنسبة 23.7% من إجمالي دخل المجموعة. شهد الدخل المحقق من خليجي نموا بنسبة 11.9% خلال الفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.



اقتناص أفضل الفرص



كان الأداء الإيجابي للمجموعة في أنشطة الخزانة والاستثمارات الخاصة مدعوما بمحفظة دخل ثابت ذات موقع متحفظ، حيث استفادت من مكاسب متواضعة في مراكز متواضعة، ما أدى إلى تعويض تكاليف التمويل المرتفعة بسبب زيادة أسعار الفائدة لدى البنك المركزي.



وتسعى «جي إف إتش» في نظرتها المستقبلية لإيجاد فرص لتحقيق عوائد أعلى لمحفظة الاستثمار وتنويع مصادر تمويلها لدعم نمو المجموعة.



الاهتمام بمعايير الاستدامة والحوكمة



خلال الربع الثاني من العام الحالي، واصلت «جي إف إتش» تنفيذ مبادرات إيجابية لدعم التزامها تجاه الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، ومن أهمها:



٭ انضمت إلى مبادرة مستقبل الاستثمار (FII) كشريك استراتيجي إلى جانب الشركاء العالميين من قائمة المؤسسة.



٭ إطلاق مبادرة التشجير58 Avenue في البحرين، والتي شهدت قيام المجموعة بزراعة الأشجار على مساحة 2 كلم بالتعاون مع المجلس البلدي للعاصمة وشركة «كلين أب» البحرين.



٭ أتاح برنامج «جي إف إتش» التدريبي لمجموعة من طلاب المدارس المتميزة الفرصة لاكتساب خبرة عملية في القطاع المالي.