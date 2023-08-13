

بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحرائق التي اندلعت في ولاية هاواي وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والإصابات وتدمير للمرافق العامة والممتلكات.



راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء والعافية وأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من احتواء وتجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.



إلى ذلك بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو رئيس المجلس العسكري الانتقالي في جمهورية تشاد الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده.



متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية تشاد وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.