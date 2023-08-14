أعلنت وزارة الخارجية عن تدشين الموقع الإلكتروني لتلقي طلبات المواطنين المقيمين بالخارج الراغبين في تسوية المواقف التجنيدية.



وذكرت الوزارة انه إلحاقا بالإعلان الخاص بتدشين مبادرة تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتبارا من سن (19 عاما) وحتى سن (30 عاما)، وكذا ممن تجاوزوا سن (30عاما)، فإنها تعلن أنه سيتم تدشين الموقع الإلكتروني التالي لتلقي طلبات المواطنين الراغبين في الاشتراك بالمبادرة، وذلك اعتبارا من 14/8/2023 ولمدة ثلاثين يوما: https://www.tagneedinit.gov.eg .



ودعت الخارجية المواطنين المقيمين في الخارج ممن تنطبق عليهم الشروط إلى سرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة خلال المدة المحددة واستيفاء كل البيانات المطلوبة حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية المواقف التجنيدية لهم.