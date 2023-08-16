القاهرة - خديجة حمودة

أعلنت وزارة الخارجية عن تخصيص بريد إلكتروني ورقم واتساب، لتلقي استفسارات المواطنين المصريين في الخارج بشأن مبادرة تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي.

وقالت الخارجية في بيان: إلحاقا بالبيانات الصحفية الصادرة عن وزارة الخارجية بشأن تدشين مبادرة تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي للمواطنين المصريين بالخارج، والتي بدأت اعتباراً من يوم ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ وتستمر لمدة ثلاثين يوماً، وفي إطار المتابعة المستمرة والحرص على الإجابة عن كافة الاستفسارات التي ترد من المواطنين المصريين بالخارج بشأن المبادرة، فقد تم تخصيص وسائل التواصل التالية لاستقبال استفسارات المواطنين على مدار الساعة:

- التواصل عبر تطبيق الواتساب على الرقم التالي:

(+201275638989)

- التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي:

‏[email protected]



وأضاف البيان : هذا، وتحث وزارة الخارجية المواطنين المصريين بالخارج الذين تنطبق عليهم الشروط، على سرعة التسجيل وإنهاء الإجراءات خلال المدة الزمنية المحددة لإنهاء الموقف التجنيدى بشكل نهائي من خلال تلك المبادرة.