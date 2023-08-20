

عبدالكريم العبدالله



رفع ديوان الخدمة المدنية الحظر عن 773 وظيفة شاغرة لغير الكويتيين في وزارة الصحة. وذكر «الديوان»، في خطابه الموجه إلى «الصحة»، وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، أن الوظائف التي تم رفع الحظر عنها توزعت على



46 وظيفة للأطباء، و708 للهيئة التمريضية، و13 للفنيين، بالإضافة إلى



6 وظائف للصيادلة. ودعا «الديوان» وزارة الصحة إلى عدم شغل هذه الوظائف السابقة إلا بعد استيفاء الفترة القانونية التي صرفت عنها رواتب لشاغليها المنتهية خدماتهم مقابل رصيد إجازاتهم الدورية، فضلا عن ألا تكون هذه الدرجات ملغاة من قبل وزارة المالية بميزانية وزارة الصحة للسنة المالية المقبلة.