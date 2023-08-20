وجه النائب متعب العنزي، سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزيراً للمالية بالوكالة، بخصوص قرار مجلس الوزراء رقم (586) لسنة 2010 بإنشاء شركة مستشفيات الضمان الصحي بهدف تخفيف الضغط على المرافق الصحية الحكومية ورفع مستوى الخدمة والرعاية الصحية للمواطنين .

على ضوء ما تقدم يرجى الافادة وتزويدنا بالآتي:

１- من هم أعضاء مجلس الادارة ؟ ومتى تم تعيينهم ؟

２- كم عدد المراكز الصحية المخصصة للمشروع ؟ ومواقعها ؟

３- ما هي الإجراءات التي قامت بها الشركة لتوفير الكوادر الصحية والإدارية لهذه المراكز ؟

４- كم عدد الموظفين الفنيين والإداريين في الشركة وعدد المواطنين فيها ؟

５- ما هي المعوقات التي ساهمت بتأخر أعمال الشركة ؟

６- هل تم التعاقد مع شركة لإدارة وتشغيل المستشفيات والمرافق الصحية ؟ ومتى تم التعاقد ؟ وهل ما زالت مستمرة أم تم فسخ العقد ؟ وان كان تم فسخ العقد فمتى تم فسخ العقد ؟ ما هي أسباب فسخ العقد ؟

７- تقدر قيمة الضمان الصحي السنوي للوافدين بقيمة 260 مليون دينار كويتي فكم قيمة الواردات المالية من رسوم الضمان الصحي على الوافدين منذ تأسيس الشركة ؟ وما هي الجهة المستفيدة ؟

8- هل سددت الهيئة العامة للاستثمار الاكتتاب عن المواطنين ؟ وكم كان المبلغ المسدد ؟ وكم كانت نسبة كل مواطن من هذه الأسهم ؟

9- هل هناك منازعات قضائية على شركة مستشفيات الضمان الصحي ؟ وأن وجدت فماهي طبيعة هذه القضايا ؟ وكم عددها ؟

10- هل هناك قضايا ما زالت منظورة في شبة اتجار بالبشر ؟ وهل صدرت أحكام قضائية فيها ؟ وأن وجدت فماهي الإجراءات التي اتبعتها الهيئة العامة للاستثمار بهذا الشأن ؟

11 – هل هناك شبهة تعارض مصالح لأعضاء مجلس الادارة والتعاقدات مع الشركات الموردة وأن وجدت فماهي الإجراءات التي اتبعتها الهيئة العامة للاستثمار بهذا الشأن ؟