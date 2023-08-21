استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.



كما استقبل سمو ولي العهد بقصر بيان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد.



واستقبل سمو ولي العهد بقصر بيان صباح امس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري.



من جانب آخر، بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيسة كاتالين نوفاك رئيسة هنغاريا الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها، راجيا لها دوام الصحة والعافية.