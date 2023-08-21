وجه النائب د.عبدالعزيز الصقعبي 10 أسئلة إلى 5 وزراء من بينها 5 أسئلة إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، وسؤالان إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير التعليم بالوكالة د.جاسم الاستاد، وسؤال إلى كل من نائب رئيس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د.سعد البراك، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، ونصت الأسئلة الموجهة إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء على التالي:



السؤال الأول



أصدر مجلس الوزراء في 21 نوفمبر 2022 بيانا بشأن الاجتماع الأسبوعي الذي عقده المجلس، وقد تضمن البيان الإشارة إلى تدارس مجلس الوزراء التقرير المقدم من جهاز متابعة الأداء الحكومي بشأن توفير مناطق تخزينية استراتيجية لإنشاء مخازن ومستودعات لأغراض التخزين الغذائي وغيرها، وقرر مجلس الوزراء تكليف الجهات ذات الصلة باتخاذ الإجراءات اللازمة للإسراع بإزالة المعوقات واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع استراتيجية التخزين حيز التنفيذ، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- صورة ضوئية من قرار مجلس الوزراء المشار إليه.



2- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة (Flash Memory) من التقرير المقدم من جهاز متابعة الأداء الحكومي بشأن توفير مناطق تخزينية استراتيجية المشار إليه.



3- هل واجه الجهاز أي معوقات لإعداد التقرير؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى بيان هذه العقبات، وإن كانت عقبات تشريعية، فيرجى بيانها بالتفصيل.



4- هل هناك أسباب قانونية تمنع الجهاز من نشر تقاريره السنوية عبر موقعه الإلكتروني؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى بيان هذه المعوقات، وإذا كانت الإجابة بالنفي فما السبب في ذلك؟



السؤال الثاني



أصدر مجلس الوزراء في 8 أغسطس 2022 بيانا بشأن الاجتماع الأسبوعي الذي عقده المجلس، وقد تضمن البيان الإشارة إلى قرار مجلس الوزراء في إنشاء اللجنة الوطنية العليا لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وقد كلفت اللجنة بوضع الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للأمن الغذائي والمائي وبرامجها ومشاريعها ومؤشرات قياس أدائها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- صورة ضوئية من قرار مجلس الوزراء المشار إليه.



2- ما الخطوات التي اتخذتها اللجنة حتى تاريخه لتنفيذ الاختصاصات المناطة بها؟



3- هل انتهت اللجنة من إعداد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للأمن الغذائي والمائي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة (Flash Memory) من هذه الاستراتيجية.



السؤال الثالث



عطفا على كتاب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم (1712 - 2023) والمرفق فيه إجابة ديوان الخدمة المدنية حول المبرر القانوني لاستثناء مكتبي رئيس مجلس الأمة ونائب رئيس مجلس الأمة من قرار وقف النقل (خارج الجهة)، ولما كانت الإجابة قد بررت ذلك بقرارات مجلس الخدمة المدنية في استثناء المكتبين من تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (10) لسنة 2013، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- صورة ضوئية من جميع قرارات مجلس الخدمة المدنية في استثناء مكتبي رئيس مجلس الأمة ونائب رئيس مجلس الأمة من التعميم رقم (10) لسنة 2013 المشار إليه، وذلك منذ صدوره حتى تاريخه.



2- ما المبرر العملي لاستثناء مكتبي رئيس مجلس الأمة ونائب رئيس مجلس الأمة من التعميم؟



3- هل كان الاستثناء بناء على طلب رئيس مجلس الأمة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من جميع طلبات رئيس مجلس الأمة في هذا الشأن منذ عام 2013 حتى تاريخه.



السؤال الرابع



أصدر مجلس الوزراء في 28 نوفمبر 2022 بيانا في شأن الاجتماع الأسبوعي الذي عقده المجلس، وقد تضمن البيان الإشارة إلى قرار مجلس الوزراء التقرير في تكليف جهاز متابعة الأداء الحكومي بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية والجهات الرقابية لوضع الحلول (القانونية والتشريعية الفنية والإجرائية) التي من شأنها تسريع الإجراءات المتعلقة بالتعاقد لدى جميع جهات الدولة وتقليص الدورة المستندية الخاصة بكل منها، ووضع التوصيات المناسبة والكفيلة بتسريع تنفيذ المشروعات في البلاد، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- صورة ضوئية من قرار مجلس الوزراء المشار إليه.



2- ما الحلول القانونية والتشريعية التي وضعها جهاز متابعة الأداء الحكومي للإسراع في الإجراءات المتعلقة بالتعاقد لدى جميع جهات الدولة وتقليص الدورة المستندية الخاصة بكل منها؟



3- ما الحلول الفنية والإجرائية التي وضعها الجهاز للإسراع في الإجراءات المتعلقة بالتعاقد لدى جميع جهات الدولة وتقليص الدورة المستندية الخاصة بكل منها؟



4- ما التوصيات المناسبة التي وضعها الجهاز للإسراع في تنفيذ المشروعات في البلاد؟



السؤال الخامس



يعد متحف قصر السلام أحد أهم المشاريع، والذي صمم وشيد في الخمسينيات من القرن الماضي ليكون في الأساس مقرا سكنيا للشيخ سعد العبدالله السالم الصباح.



وفي أبريل 2019، تفضل سمو الشيخ صباح الأحمد رحمه الله، أمير الكويت الخامس عشر بافتتاح متحف قصر السلام الذي يضم ثلاثة متاحف رئيسة، ليكون أول متحف رسمي للدولة حيث يتيح لزواره التعرف على تاريخ الكويت بطريقة حديثة تفاعلية، إلا أنه لوحظ في الآونة الأخيرة كثرة شكاوى المواطنين من صعوبة زيارة المتحف، وعدم توافر الأوقات المناسبة لذلك، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما الأوقات والأيام التي يفتح فيها متحف قصر السلام أبوابه للجمهور؟ وهل توجد آلية لزيارة المتحف بصورة مباشرة دون الحجز المسبق؟ إذا كانت الإجابة بالنفي فيرجى بيان السبب.



2- ما سبب عدم استقبال الزوار للمتحف خلال الفترة المسائية وفي نهاية الأسبوع وأيام الإجازات والعطل الرسمية؟



3- لوحظ عند الرغبة بحجز تذكرة لزيارة المتحف عبر الموقع الإلكتروني لقصر السلام ظهور جميع الأيام والتواريخ باللون الأحمر (غير متاحة)، فما السبب في ذلك؟



4- لوحظ عند الرغبة بحجز تذكرة لزيارة المتحف عبر الموقع الإلكتروني لقصر السلام ارتفاع قيمة التذكرة (8 دنانير للشخص الواحد) فما آلية تسعير تذاكر الدخول للمتحف؟



5- هل تنسق إدارة المتحف مع وزارة التربية في عمل رحلات لطلاب وطالبات المدارس؟



إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى بيان عدد الرحلات التي تمت منذ بداية السنة الدراسية الحالية.



وجاء في سؤاله إلى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية د.سعد البراك ما يلي:



استنادا إلى البيان الأسبوعي لمجلس الوزراء الصادر بتاريخ 30 أغسطس 2021 والذي تضمن تكليف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة للعمل على إعداد مؤشر خاص يساهم في معالجة مواطن الخلل ووضع الحلول المناسبة، ويعزز من مواجهة الصدمات الاقتصادية في المستقبل، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة (Flash Memory) من قرار مجلس الوزراء المشار إليه.



2- ما الإجراءات التي اتخذتها الأمانة العامة للمجلس للتخطيط والتنمية لتنفيذ القرار المشار إليه؟



3- هل انتهت أمانة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية من إعداد المؤشر المشار إليه؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فهل اعتمد مجلس الوزراء ما انتهت إليه الأمانة؟ يرجى تزويدي بنسخة من قرص مدمج (CD) أو شريحة (Flash Memory) من المذكرة والتقارير المرفوعة إلى مجلس الوزراء في هذا الشأن.



وورد في سؤاله إلى وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة ما يلي:



أصدر مجلس الوزراء في 21 نوفمبر 2022 بيانا في شأن الاجتماع الأسبوعي الذي عقده المجلس، وقد تضمن البيان الإشارة إلى قرار مجلس الوزراء في تكليف بلدية الكويت باستكمال جهودها الرامية إلى تنفيذ المشروعين التاليين:



مشروع تطوير الواجهة البحرية بالجهراء (الكورنيش)، مشروع تطوير المخطط الهيكلي لخليج الصليبيخات، وذلك عبر القطاع الخاص، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالانتهاء من توفير جميع الخدمات اللازمة لضمان إنجاز المشروعين وفق البرنامج الزمني الخاص بهم، وذلك على ضوء القرارات الصادرة من مجلس الوزراء في هذا الخصوص، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- صورة ضوئية من قرار مجلس الوزراء المشار إليه.



2- نسخة من قرص مدمج (CD) أو شريحة (Flash Memory) من:



٭ العرض المرئي المقدم من بلدية الكويت حول مشروع تطوير الواجهة البحرية بالجهراء (الكورنيش) ومشروع تطوير المخطط الهيكلي لخليج الصليبخات.



٭ جميع الدراسات التي أعدتها بلدية الكويت حول المشروعين.



٭ البرنامج الزمني الموضوع من بلدية الكويت لتنفيذ المشروعين.



٭ ما الإجراءات التي اتخذتها بلدية الكويت لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المشار إليه؟ وهل واجهت البلدية أي معوقات لتنفيذ القرار؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى بيان هذه المعوقات؟ وإذا كانت هناك عقبات تشريعية، فيرجى بيانها بالتفصيل. وجاء في سؤاله إلى وزير التجارة والصناعة محمد العيبان ما يلي:



أصدر مجلس الوزراء في 29 أغسطس 2022 بيانا في شأن الاجتماع الأسبوعي الذي عقده المجلس، وقد تضمن البيان الإشارة إلى قرار مجلس الوزراء في تكليف الهيئة العامة للصناعة بترجمة رؤيتها المستقبلية لاستغلال القسائم الصناعية وصولا إلى تحقيق المنفعة العامة ودعم الاقتصاد الوطني، وموافاة مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخه بتقرير يبين مراحل التنفيذ والإنجاز في هذا الشأن، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- صورة ضوئية من قرار مجلس الوزراء المشار إليه.



2- ما الخطوات التي اتخذتها الهيئة العامة للصناعة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المشار إليه؟



3- هل أنهت الهيئة العامة للصناعة إعداد التقرير المشار إليه في مقدمة السؤال؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة (Flash Memory) من هذا التقرير، وإذا كانت الإجابة بالنفي، فما السبب في ذلك؟

سؤالين لوزير التعليم

وجه الصقعبي سؤالين إلى وزير التعليم بالوكالة د.جاسم الأستاد نصا على ما يلي:



السؤال الأول



تعد المدارس الخاصة في الكويت رافدا مهما من روافد التعليم إلا أنه لوحظ في السنوات الأخيرة تغليبها للجانب التجاري على الجانب العلمي، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1) نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من جميع اللوائح والقرارات المنظمة لعمل المدارس الخاصة والرسوم التي تفرضها على خدماتها المقدمة.



2) بيان كامل بجميع المدارس الخاصة المرخصة والتي تعمل في الكويت، وذلك وفقا للجدول التالي:



(اسم المدرسة - نوع المدرسة - الأطراف المالكة للمدرسة)



3) هل تعلم الوزارة بالرسوم التي تفرضها المدارس الخاصة على أولياء الأمور؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي ببيان تفصيلي لهذه الرسوم وذلك وفقا للجدول التالي:



(اسم المدرسة - المرحلة الدراسية - الرسوم المفروضة)



4) هل تصنف الوزارة وتقيم جودة التعليم في المدارس الخاصة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بتصنيف المدارس الخاصة بالكويت وذلك وفقا للجدول التالي: (اسم المدرسة – التقييم)



5) ما إجراءات الوزارة في منح ترخيص للمدرسة الخاصة؟ وهل هناك أي تسهيلات ممنوحة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟



6) هل تفرض الوزارة أي رسوم على المدارس الخاصة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى بيان هذه الرسوم وقيمتها.



7) ما إجراءات الوزارة لمراقبة جودة التعليم في المدارس الخاصة؟ وهل للوزارة اشتراطات محددة حول ذلك؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة (Flash Memory) من هذه الاشتراطات.



8) ما إجراءات الوزارة لمراقبة المناهج التعليمية في المدارس الخاصة؟ يرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة (Flash Memory) من الاشتراطات التي تضعها الوزارة على المناهج العلمية.



9) هل تضع الوزارة أي قواعد أو نظم للأنشطة التي تقيمها المدارس الخاصة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة (Flash Memory) من هذه القواعد.



10) هل تضع الوزارة ضوابط بشأن انتداب وتعيين المعلمين في المدارس الخاصة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة (Flash Memory) من هذه الضوابط.



11) انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الغش في بعض المدارس الأهلية الخاصة، فما إجراءات الوزارة تجاه هذا الأمر؟



12) هل تلقت الوزارة شكاوى لأولياء أمور حول الرسوم الدراسية أو غيرها من الشؤون التعليمية في المدارس الخاصة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى بيان التالي:



أعداد الشكاوى على المدارس الخاصة، وذلك في السنوات الدراسية الخمس الماضية وفقا للجدول التالي:



(السنة الدراسية -أعداد الشكاوى)



ما أبرز موضوعات الشكاوى؟ وما إجراءات الوزارة في التعامل معها؟



13) يرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من جميع العقوبات التي أصدرتها الوزارة على المدارس الخاصة في السنوات العشر الماضية.



14) هل ترصد الوزارة المدارس الخاصة التي ينتسب خريجوها للجامعات العالمية المرموقة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى بيان التالي:



٭ أسماء هذه المدارس وعدد خريجيها المنتسبين للجامعات المرموقة في السنوات الدراسية الخمس الماضية وذلك وفقا للجدول التالي: (اسم المدرسة - عدد خريجيها المنتسبين للجامعات العالمية المرموقة)



٭ هل تقدم الوزارة أي حوافز لهذه المدارس؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى بيان هذه الحوافز.



15) هل تلزم الوزارة المدارس الخاصة برفع تقارير سنوية عن كل سنة دراسية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة (Flash Memory) من آخر تقرير لكل مدرسة.



16) هل تبحث الوزارة الملاءة المالية للمدارس الخاصة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة (Flash Memory) من آخر تقرير مالي لكل مدرسة خاصة.



17) هل بحثت الوزارة من قبل فكرة تأجير المدارس الحكومية غير المأهولة للمدارس الخاصة المميزة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي ببيان بالنتائج التي توصلت إليها الوزارة بهذا الخصوص.



السؤال الثاني



تعد الجامعات رافدا رئيسا لسوق العمل ومصدرا مهما للأبحاث والمساهمات العلمية، إلا أنه لوحظ في الآونة الأخيرة اتجاه هذه الجامعات إلى الجانب الربحي بشكل كبير ما جعلها تحيد عن أهدافها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1) بيان تفصيلي للتنصيف الأكاديمي الحالي لجميع المنشآت التعليمية الخاصة، وذلك وفقا للجدول التالي:



(اسم المنشأة - مركز المنشأة في التصنيف «us news-qs-times higher education»)



2) كم يبلغ عدد المناصب الأكاديمية الإدارية التي يشغلها أكاديميون كويتيون في المنشآت التعليمية الخاصة حاليا (رئيس جامعة، نائب رئيس الجامعة للشؤون الطلابية، نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية، عميد قبول وتسجيل، عميد شؤون طلابية، عميد كلية، مساعد، رئيس قسم)؟



3) تنص اللائحة التنفيذية رقم (1106) لسنة 2000 للقانون رقم (34) لسنة 2000 الخاص بإنشاء الجامعات الخاصة أن مجلس أمناء المنشأة التعليمية هو السلطة الأعلى فيها، فما اللوائح والنظم التي تحدد شروط اختيار رئيس وأعضاء مجالس أمناء الجامعات الخاصة؟ وهل تسمح تلك اللوائح والنظم المعمول بها وجود من هم ليسوا من أهل الاختصاص والخبرة في المجال التعليمي أو الأكاديمي لمنصب رئيس الجامعة أو رئيس مجلس الأمناء؟



4) ما دور مجلس الجامعات الخاصة في مراقبة أداء المنشآت التعليمية الخاصة؟ وما الآليات المعتمدة لمراقبة مدى توافق دور المنشآت التعليمية الخاصة الحالي والدور المناط بها في القانون رقم (34) لسنة 2000 الخاص بإنشاء الجامعات الخاصة الذي ينص في المادة (2) على (تهدف الجامعة الخاصة إلى الإسهام في تحقيق أهداف التعليم العالي والتعليم التطبيقي وبما يحقق الربط بين هذه الأهداف واحتياجات المجتمع المتطورة وأداء الخدمات البحثية للغير)؟



5) ما دور مجلس الجامعات الخاصة في مراقبة مستوى أعضاء هيئة التدريس في المنشآت التعليمية الخاصة؟ وهل يطلع المجلس على المؤهل العلمي والسيرة الذاتية لجميع أعضاء هيئة التدريس في جميع المنشآت التعليمية الخاصة؟



6) لماذا لا يلزم مجلس الجامعات الخاصة المنشآت التعليمية الخاصة بنشر المؤهل العلمي والسيرة الذاتية لجميع أعضاء هيئة التدريس في مواقعها الإلكترونية الرسمية تحقيقا لمبادئ الشفافية وحق الاطلاع؟



7) هل توجد منشآت تعليمية خاصة لم يعين فيها رئيس الجامعة بالأصالة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى بيان السبب، وفترة بقاء المنصب شاغرا.



8) السيرة الذاتية لجميع رؤساء المنشآت التعليمية الخاصة.



9) الهيكل التنظيمي المعتمد لكل المنشآت التعليمية الخاصة.