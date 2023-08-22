مفرح الشمري



بحضور الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مساعد الزامل والفنان القدير محمد المنصور، كرمت فرقة مسرح الخليج العربي ممثلة برئيسها الفنان ميثم بدر أمس الأول في مكتبة الكويت الوطنية المشاركين في ورشهم الفنية التي أقامتها لهذا العام وهي ورشة «الإخراج المسرحي» وتصدى لها المخرج عبدالعزيز صفر وورشة «الكتابة المسرحية والتلفزيونية» وتصدت لها المؤلفة فاطمة العامر، بالإضافة إلى أيمن عبدالسلام الذي سيقدم بدوره ورشة «الإضاءة المسرحية» وتصدى لها م.أيمن عبدالسلام وورشة «رسم الشخصيات بالألوان الزيتية» تصدى لها الفنان التشكيلي أحمد مقيم.



وهنأ الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مساعد الزامل جميع المشاركين بهذه الورش الفنية التي يحتاجها كل محب للمسرح، متمنيا لهم التوفيق والنجاح وشاكرا فرقة مسرح الخليج العربي على تنظيمها، مؤكدا أن المجلس الوطني أبوابه مفتوحة لجميع الفرق المسرحية الأهلية لدعم أنشطتها.



من جانبه، وجه رئيس فرقة مسرح الخليج العربي الفنان ميثم بدر الشكر إلى راعي الحفل الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مساعد الزامل، على رعايته الورش التي أقامتها الفرقة، واصلا شكره الكبير للفنان القدير محمد المنصور على حضوره ودعمه اللامحدود للشباب في مختلف المجالات.



وأشار بدر إلى أن الهدف من وراء عمل هذه الورش هو معرفة ما يحتاجه السوق العام للمسرح وما ينقصه من أدوات، مشيرا إلى أن الفرقة مستمرة بإقامة مثل هذه الورش حتى يستفيد منها الجميع ولكي تبقى الحركة الفنية الكويتية الرائدة في المنطقة.