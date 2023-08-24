أكد السفير المصري لدى الكويت أسامة شلتوت أن الموقع الخاص بالقنصلية العامة المصرية بالكويت، على الهاتف المحمول، سيتلقى طلبات أبناء الجالية للاستعلام عن شهادة الموقف التجنيدي، لمن تقدم للحصول عليها من أبناء الجالية بالكويت.



وقال السفير أسامة شلتوت - في تصريح صحافي - إن من يرغب في الاستعلام عن وصول شهادة الموقف التجنيدي، يستطيع الدخول للموقع الخاص بالقنصلية بواسطة الرقم القومي للشخص المقدم للطلب، وفي حال جاهزية الشهادة، يتم تسليم الشهادة لمقدم الطلب مصطحبا جواز السفر أو أصل الرقم القومي.



من جانبها، قالت قنصل عام مصر بالكويت السفيرة هبة زكي إنه تم الاستعداد وتجهيز القنصلية لتسهيل تسلم الشهادات، وذلك عن طريق تحديد موعد عبر الهاتف قبل التوجه للقنصلية، لإنهاء الإجراءات في أسرع وقت.



وكانت وزارة الخارجية قد دشنت الموقع الإلكتروني لتلقى طلبات المواطنين المقيمين بالخارج الراغبين في تسوية المواقف التجنيدية، ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتبارا من سن 19 عاما حتى 30 عاما، وكذا ممن تجاوزوا سن 30 عاما، وذلك اعتبارا من 14 الجاري، ولمدة 30 يوما.