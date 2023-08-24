وجه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، ونص السؤال على الآتي:



إذا صح ما نسب إلى سمو الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء الأسبق في مقابلة صحافية في عام 2013 من قول «المشكلة تكمن في جهازنا الإداري ولا أخفيكم سرا بأن أغلبية القيادات الإدارية لم تأت عن كفاءة وإنما بالواسطة». (انتهى الاقتباس)



وما نسب إليه كذلك في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية رقم 22 بتاريخ 7 من أبريل 2016 والذي عرض ونوقش وثبت في مضبطة مجلس الأمة بجلسة 13 من أبريل 2016 وتضمن الآتي:



رئيس مجلس الوزراء:



أكد سمو الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء أن الكويت تمر بمرحلة دقيقة وحرجة تتطلب تضافر الجهود حكومة ومجلسا وشعبا لتجاوز هذه المرحلة، وأنه لابد من البدء بخطوات ضرورية للإصلاح، تعالج الترهل والهدر اللذين يعطلان عملية التنمية، فالمسؤولية مشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فلا إصلاح ممكنا في ظل جهاز حكومي غير كفؤ وإدارة مترهلة، وأضاف أن المسؤولية تقع على عاتق كل وزير لاتخاذ الخطوات والتدابير اللازمة لمعالجة الخلل والهدر وترشيد المصروفات في وزارته واضعين مصلحة الكويت والأجيال القادمة نصب أعينهم من دون المساس بحقوق المواطنين. (انتهى الاقتباس).



إن الأمر يتطلب معرفة القيادات الإدارية وكذلك معرفة الإجراءات التي اتخذت لتصحيح الوضع في الجهاز الحكومي غير الكفء والإدارة المترهلة التي أشار إليهما سمو رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وعليه يرجى موافاتي وإفادتي بالآتي:



1- أسماء جميع القيادات الإدارية التي تم تعيينها بمراسيم أو قرارات وزارية أو أي أداة أخرى من قبل أي سلطة منحها القانون حق التعيين، شاملة أسماء جميع أعضاء مجالس الإدارات التي تم تعيينها في جميع الجهات والشركات التي يمكن للحكومة التعيين فيها خلال الفترة ذاتها.



2- بيان بمن تعين منهم بكفاءته أو بالواسطة، وذلك خلال الفترة التي تولى فيها سمو رئيس مجلس الوزراء الأسبق رئاسة مجلس الوزراء.



3- ما الإجراءات التي اتخذها سمو رئيس مجلس الوزراء الأسبق لتصحيح الوضع سواء لضمان تعيين القيادات الإدارية لكفاءتها وليس بالواسطة أو لمعالجة الجهاز الحكومي غير الكفء والإدارة المترهلة؟