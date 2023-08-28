المخالفة تصل للمخالف فوراً عبر تطبيق «سهل».. ويبدأ التطبيق رسمياً من 1/9/2023

ضمن خطواتها نحو التحول الرقمي، وبناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، تطلق وزارة الداخلية تطبيق «راصد» لرجال الشرطة والمرور وذلك في مرحلته الأولى، ويهدف التطبيق إلى تنظيم عملية تحرير المخالفات المرورية وتحويلها من ورقية إلى رقمية، حيث يرصد رجل المرور المخالفة ويحررها وتصل للمخالف فورا من خلال إشعار عبر تطبيق «سهل».



تأتي هذه الخطوة من أجل تحقيق المزيد من الشفافية ولإحكام عملية تقييد المخالفات المرورية والحد من المستهترين والمخالفين بشكل فوري وحازم وذلك لتنظيم عملية المرور.



كما تؤكد الوزارة، في بيانها، أنه يمكن لقائدي المركبات الاستعلام عن مخالفاتهم المرورية عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل» أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.



وتهيب الوزارة بالمواطنين والمقيمين الى ضرورة الالتزام بقواعد وإرشادات المرور وتعليمات رجال الشرطة.