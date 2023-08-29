

أعلن الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.محمد الجسار انطلاق الدورة الخامسة عشرة لمهرجان «صيفي ثقافي» بتاريخ 3 سبتمبر المقبل تحت رعاية وزير الاعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري، بعد غياب المهرجان عن المشهد الثقافي لمدة ثلاثة أعوام بسبب جائحة كورونا، ويستمر في فعالياته حتى 17 سبتمبر.



وأوضح الأمين العام ان هذه الدورة ستشهد احتفالية مرور 50 عاما على تأسيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب (أنشئ بمرسوم أميري صادر بتاريخ 17 يوليو 1973) في افتتاحية المهرجان وهي ليلة تكريم «سفير الأغنية الخليجية» الفنان عبدالله الرويشد، وتصاحبه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو د.عماد عاشور، لتنطلق بعدها بقية فعاليات «صيفي ثقافي» والتي تتضمن امسيات ثقافية حوارية وروائية وحلقة نقاشية وأمسيات شعرية وموسيقية لفرق عالمية وعروضا مسرحية ومعارض ثقافية وأثرية ستقام في مكتبة الكويت الوطنية ومتحف الكويت الوطني ومجمع الأفنيوز، ويقدم للجمهور عدد من الورش التدريبية لمختلف الفئات العمرية والتي تسهم في عملية التنمية الفكرية والثقافية والفنية بالتعاون مع جمعيات النفع العام ومؤسسات ثقافية من القطاعات الأهلية وبإشراف أساتذة مختصين.