ما أسباب توقف العمل في إصلاح دروازة العبدالرزاق بعد إعلان وزير الأشغال العامة السابق تدشين الإصلاحات وإنهائها خلال 90 يوماً مع تزويدي بصورة ضوئية من قرار وقف الأعمال؟

هل تم التنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بشأن تشغيل أبناء الكويتيات الحاصلين على بكالوريوس الطب والجراحة «بشري وأسنان»؟





وجهت النائبة د.جنان بوشهري 7 أسئلة الى وزراء الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والتعليم بالوكالة د.جاسم الاستاد، والعدل والدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، والإعلام والأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري، والصحة د. أحمد العوضي، والأشغال د. أماني بوقماز:



السؤال الأول



وجاء في سؤالها الأول الى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والتعليم بالوكالة د. جاسم الاستاد مايلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما الآلية المتبعة لقطع التيار الكهربائي عن القسائم الصناعية المخالفة؟ وما المخالفات التي يترتب عليها قطع التيار؟ وهل هناك تنسيق مع الهيئة العامة للصناعة لمثل تلك الإجراءات؟



2 - كم عدد القسائم الصناعية التي قطع التيار الكهربائي عنها منذ 2020؟ وهل أعيد التيار لها لاحقا؟



3 - متى قطع التيار الكهربائي عن القسيمة رقم 1649 قطعة (1) في منطقة الري؟ وما أسباب قطع التيار؟ وهل اتخذت أي إجراءات قانونية؟ وفي حال وجود مخالفات هل أبلغت الهيئة العامة للصناعة بشأن المخالفات؟ يرجى تزويدي بالمخالفات المسجلة على القسيمة إن وجدت.



السؤال الثاني



وجاء في السؤال الثاني لوزير التعليم بالوكالة مايلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - صورة ضوئية من إعلان تعيينات أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للعام الدراسي 2022/2021.



2 - ما عدد المتقدمين للإعلان؟ وهل أجريت لقاءات معهم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بأسماء أعضاء اللجان التي قابلت المتقدمين لشغل الوظيفة، مع بيان العدد الذي قابلته كل لجنة ونتائج المقابلات لكل منها على حدة.



3 - هل صدر قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بإلغاء الإعلان؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من القرار وبيان أسباب إلغاء التعيين.



4 - هل شكلت لجنة تحقيق مع المسؤولين عن أسباب إلغاء إعلان التعيين؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرار اللجنة وما انتهت له، وإذا كانت الإجابة النفي يرجى بيان الأسباب.



5 - توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بموجب القرار رقم 287 الصادر بتاريخ 22/2/2022 في شأن تشكيل لجنة لبحث الشكاوى والتظلمات المقدمة بشأن إعلان التعيين.



6 - هل اعتمد مجلس إدارة الهيئة توصيات اللجنة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرار المجلس، وهل تم تنفيذ التوصيات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بما يثبت ذلك.



7 - نمى إلى علمي أن هناك تجاوزات من بعض لجان المقابلات ترتب عليها قبول عدد من المتقدمين ممن لا تنطبق عليهم شروط الإعلان، فهل شكلت لجنة تحقيق في ذلك؟



8 - نمى إلى علمي إرسال نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث كتابا إلى عميد كلية التربية الأساسية يحمل رقم المرجع 52634 في تاريخ 25 يوليو 2023 بانطباق شروط التعيين على عدد 13 متقدما رغم إلغاء إعلان التعيين، فما أسباب إرسال الكتاب وطلب استكمال إجراءات تعيينهم رغم صدور قرار بإلغاء إعلان التعيين؟ وهل الأسماء الواردة في كتاب نائب المدير العام للتعليم التطبيقي مستوفية شروط الإعلان؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بما يثبت ذلك، وإذا كانت الإجابة النفي هل شكلت لجنة تحقيق في هذا الكتاب؟



السؤال الثالث



وجاء في السؤال الثالث لوزير التعليم بالوكالة مايلي:



نشرت صحيفة «القبس» بتاريخ 1 ابريل 2023 خبرا بعنوان «معلمون ورؤساء أقسام.. غشاشون»، وجاء في الخبر أن وكيل وزارة التربية بالإنابة أسامة السلطان أصدر قرارات بحق المعلمين الكويتيين الذين ضبطوا بوسائل غش خلال تأديتهم الاختبارات الإلكترونية للمرشحين للوظائف الإشرافية.



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - صورة ضوئية من محاضر الغش والقرارات التي صدرت بحق المعلمين المذكورين في الخبر.



2 - صورة ضوئية من التقرير الذي رفع بالواقعة إلى قطاع التعليم العام، وفي حال اتخاذ إجراءات قانونية يرجى تزويدي بصورة ضوئية منها، وفي حال النفي يرجى بيان أسباب ذلك.



3 - كم عدد المترشحين للوظائف الإشرافية للإعلان في ديسمبر 2022؟ مع تزويدي بعدد من تجاوز الاختبارات والمقابلات الشخصية، وبأسمائهم.



4 - هل المقابلات الشخصية التي تجري مع المترشحين مسجلة؟ إذا كانت الإجابة النفي يرجى بيان أسباب عدم تسجيلها.



5 - يرجى تزويدي بأسماء اللجنة/ اللجان التي أجرت اللقاءات الشخصية.



6 - نمى إلى علمي وجود حالات تلاعب في المقابلات الشخصية، إذ إن بعض المعلمين لم تتجاوز مدة مقابلاتهم خمس دقائق مقابل نصف ساعة وأكثر لمعلمين آخرين، فما مدى صحة تلك المعلومة؟



7 - هل تقدم أي معلم بشكوى بوجود حالات غش خلال إجراء الاختبارات الإلكترونية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من الشكوى.



8 - هل اطلع وزير التعليم بالوكالة على الشكوى؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى بيان الإجراءات التي اتخذت، وفي حال النفي يرجى بيان الأسباب.



9 - هل صدرت قرارات بتسكين الوظائف الإشرافية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بالأسماء ونتائج اختباراتهم ومقابلاتهم الشخصية.



وزارة العدل



وجاد في سؤالها إلى وزير اعدل مايلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - أسماء الشركات التي طلب تطبيق المادة (85) من قانون رقم 49 لسنة 2016 عليها بشأن المناقصات العامة من تاريخ 1 يناير 2020 حتى ورود هذا السؤال، وفق الجدول التالي، مع تزويدي بصورة ضوئية من مخاطبات الجهة الحكومية الطالبة للجهاز المركزي للمناقصات العامة.



(اسم الشركة - الجهة الطالبة - المشروع - تاريخ الطلب - قرار الجهاز)



2 - أسماء الشركات التي رفعت عنها الجزاءات الواردة في المادة (85) من قانون المناقصات العامة من تاريخ 1 يناير 2020 حتى ورود هذا السؤال وفق الجدول التالي، مع تزويدي بصورة ضوئية من مخاطبات الجهة الحكومية الطالبة للجهاز المركزي للمناقصات العامة.



(اسم الشركة - الجهة الطالبة - المشروع - تاريخ الطلب - قرار الجهاز)



3 - هل توجد طلبات من الجهات الحكومية بتطبيق المادة (85) على شركات ولم يعرضها الجهاز في اجتماعاته أو يتخذ فيها قرارا؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية منها، مع بيان أسباب عدم مناقشتها.



وزارة الأوقاف



وجاء في سؤالها الى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية مايلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - صورة ضوئية من الكتاب رقم 2056 المؤرخ في 27 يوليو 2023 بشأن استفسار اللجنة التنسيقية الحكومية النيابية بشأن طلب الرأي الشرعي في المادة 17 في مشروع قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة.



2 - أصدرت هيئة الفتوى، الفتوى رقم 5ه/2023 في 27 يوليو 2023، يرجى تزويدي بأسماء هيئة الفتوى التي أصدرت الفتوى المذكورة.



3 - ذكر كتاب الوكيل المساعد لقطاع الإفتاء والبحوث الشرعية رقم الإشارة 387 بأن هيئة الفتوى عقدت اجتماعا طارئا، فما آلية عقد الاجتماعات الطارئة لهيئة الإفتاء، وما الحالات التي تعقد الهيئة فيها اجتماعها بصورة طارئة؟



4 - هل عقد الاجتماع بحضور جميع أعضاء هيئة الإفتاء؟ إذا كانت الإجابة النفي يرجى بيان أسماء الأعضاء الذين لم يشاركوا في إصدار الفتوى وأسباب ذلك.



5 - هل عقد الاجتماع فعليا أم أصدرت الفتوى من قبل الهيئة بالتمرير؟ يرجى تزويدي بما يثبت انعقاد الاجتماع فعليا صورة ضوئية من محضر الاجتماع إن وجد.



6 - هل صدرت الفتوى المذكورة بإجماع الحاضرين من هيئة الفتوى؟ إذا كانت الإجابة النفي يرجى تزويدي بأسماء الأعضاء الذين لم يوافقوا على الفتوى وأسباب ذلك.



وزارة الصحة



وجاء في سؤالها إلى وزير الصحة مايلي:



صدر القرار الوزاري رقم (124) لسنة 2023 بشأن تشغيل أبناء الكويتيات الحاصلين على بكالوريوس الطب والجراحة (طبيب مقيم بشري) وبكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان (طبيب مقيم أسنان).



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - هل تم التنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بالمخاطبات مع وزارة المالية بهذا الشأن.



2 - كم عدد الأطباء المقيمين (بشري وأسنان) من أبناء الكويتيات العاملين في وزارة الصحة؟



3 - كم عدد الأطباء المقيمين من أبناء الكويتيات ممن عدل وضعهم بناء على القرار المذكور؟



4 - في حال عدم تفعيل القرار ودخوله حيز التنفيذ، يرجى بيان الأسباب.



5 - هل طبق القرار الوزاري على المعينين الجدد من أبناء الكويتيات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بعدد المعينين الجدد منذ صدور القرار.



وزارة الأشغال



وجاء في سؤالها إلى وزيرة الأشغال مايلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما أسباب توقف العمل في إصلاح دروازة العبدالرزاق بعد إعلان وزير الأشغال العامة السابق في 14 أكتوبر 2022 تدشين الإصلاحات وإنهائها خلال 90 يوما؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرار وقف الأعمال.



2 - هل شكلت وزارة الأشغال العامة ـ الهيئة العامة للطرق والنقل البري ـ لجنة تحقيق في الأعمال المنجزة في دروازة العبدالرزاق بحسب ما نشر في الصحف المحلية بتاريخ 15 ديسمبر 2022؟ في حال الإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرار تشكيل اللجنة وما انتهت له.



3 - هل باشرت وزارة الأشغال العامة ـ الهيئة العامة للطرق والنقل البري ـ إصلاح الدروازة؟ في حال الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بأوامر العمل، والتاريخ المتوقع للانتهاء منها.