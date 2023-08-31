حثت السفارة الأميركية في هايتي أمس مواطنيها في الدولة الواقعة في منطقة الكاريبي على المغادرة «في أقرب وقت ممكن»، محذرة من تحديات في الأمن والبنية التحتية في وقت أدى فيه تصاعد العنف إلى نزوح الآلاف وزيادة معدل جرائم القتل.



وقالت السفارة في بيان «يجب على المواطنين الأميركيين الموجودين في هايتي مغادرتها في أقرب وقت ممكن عبر وسائل النقل التجارية أو الخاصة»، وحثت على توخي أقصى درجات الحذر.



وقالت الأمم المتحدة إن حرب العصابات المتصاعدة في هايتي تمخضت عن أزمة إنسانية مدمرة دفعت نحو 200 ألف شخص في أنحاء البلاد إلى النزوح وتركت نحو 5.2 ملايين شخص، أي نحو نصف سكان هايتي، في حاجة إلى المساعدات الإنسانية.



وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أغلقت السفارة الأميركية في العاصمة بورت او برنس أبوابها مؤقتا بسبب إطلاق نار في المنطقة المجاورة.