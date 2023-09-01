عبدالكريم العبدالله



استقبل الوكيل المساعد للشؤون الإدارية بوزارة الصحة عبدالرحمن الفارس نائب رئيس نقابة العاملين في «الصحة» محمد العازمي.



وقدم العازمي التهنئة للوكيل الفارس بمناسبة تسميته وكيلا مساعدا للشؤون الإدارية في وزارة الصحة، متمنيا له التوفيق والنجاح.



وقال نائب رئيس نقابة العاملين في وزارة الصحة محمد العازمي، إن الوكيل عبدالرحمن الفارس أكد مساندته ومد يد التعاون لنقابة العاملين في وزارة الصحة.



وأشار إلى أنه خلال اللقاء تمت مناقشة عدد من المطالبات الخاصة بالموظفين الإداريين في وزارة الصحة، حيث أكد الوكيل الفارس دعمه الكامل للموظفين الإداريين ووعد بدراسة مطالباتهم وحقوقهم.