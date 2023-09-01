سماح جمال



أعرب المؤلف محمد النشمي لـ«الأنباء» عن سعادته ببداية تصوير مسلسله للموسم الرمضاني الجديد «ياسين عبدالملك»، من إخراج: مناف عبدال، وبطولة الفنان القدير سعد الفرج، ويشاركه: حسين المهدي، فتات سلطان، حسن عبدال، ليالي دهراب، زينب بهمن، ناصر عباس، وآخرين.



وحول فكرة العمل، قال النشمي: يناقش المسلسل قضية العنف الأسري بكافة أشكاله اللفظية والشكلية وتبعاتها على المعنف، وكذلك نتطرق من خلال هذا الخط الرئيسي الى عدد من القضايا الفرعية الأخرى، وكلها تدور في إطار اجتماعي درامي مع بعض المواقف الكوميدية الموظفة في أحداث القصة، وهو من نوعية الأعمال التي تتناول القصص داخل بيت الجد.



وعن السبب وراء اختيار هذه القضية، أوضح: أحرص دائما على متابعة قضايا المحاكم والجرائم، ولاحظت أن أغلب الجرائم تحدث بسبب العنف الأسري الذي يتعرض لها الشخص، فتنطبق في بعض الحالات مقولة «فاقد الشيء لا يعطيه» وفي بعض الحالات تنطبق عكسها، وهي أن «فاقد الشيء يعطيه وأكثر»، وأكمل: نرى في عصرنا الحالي انتشار أمراض مثل «ثنائي القطب»، حيث تعرض الكثيرون لنوبات الهلع، الغضب، وغيرها من الأمور التي تنتشر بين شباب في أوائل العشرينيات، ويرجع السبب في كثير من الأحيان لهذه الأمراض أو الأعراض النفسية لتعرض هؤلاء الأشخاص للتعنيف الأسري في مرحلة طفولتهم لقلة وعي ذلك الجيل، ولهذا أصبحنا نرى حالة وعي أكبر عن الكثير من الأهالي تجاه أبنائهم من ناحية التربية الخالية من التعنيف أو الإهانة، مع الحرص على تكوين علاقات صحية أكثر بين الآباء والأبناء.



ولفت النشمي الى أنه عكف على كتابة العمل على مدار 12 شهرا بعد الانتهاء من مسلسل «منزل 12»، وأضاف: كنت أشارك كل حلقة مع المخرج مناف عبدال، وحضرنا «ستوري بورد» لكل حلقة.



أما عن السبب وراء اختيار هذا الاسم للعمل، فكشف: للمرة الأولى اختار اسم المسلسل على اسم شخصية، وفكرت بالاسم ووجدته لافتا، وأعرف أهمية اختيار الاسم لأنه يعتبر بمنزلة جزء من نجاح العمل.



وتطرق النشمي الى الشخصية التي يقدمها الفنان سعد الفرج، فقال: هي «كراكتر»، وكنت متخوفا من أن يرفض الدور، خاصة أنه جريء ويقدمه للمرة الأولى من كل أبعاد الشخصية، ولهذا كنت حريصا على كل تفاصيل الشخصية التي يقدمها هذا الهرم الفني الكبير، وفوجئت بأنه مهتم بتفاصيلها ويتواصل معي ونتناقش في خطها الدرامي، ورأيت مدى حرصه على تقديم كل المشاهد رغم جرأتها كونها تقدم للمرة الأولى.



وحول تعاونه مع الفنانة فتات سلطان، رد محمد النشمي: تقدم بطولة مطلقة، وهي فنانة تستحق هذه الفرصة، خاصة أن الدور جريء وليس بالسهولة أو بالبساطة لتجسده، وهناك مشاهد قد لا يتقبلها الجمهور، ولكننا تحدثنا وأقنعتها بها.