وجود حالات لا تستدعي أن تكون الإجازة المرضية بعد استشارة طبية بشرط ألا تزيد مدتها على 3 أيام في الشهر

في إطار تواصل جهود ميكنة الخدمات الصحية، وتسهيلا على المواطنين، خاطب وزير الصحة د.أحمد العوضي ديوان الخدمة المدنية بشأن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة وهي الحصول على إجازة مرضية من دون استشارة طبية، عبر المنصات الإلكترونية. وتأتي الخدمة الجديدة التي يستطيع الموظف من خلالها الحصول على الإجازة المرضية من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة من قبل وزارة الصحة دون مراجعة المركز الصحي، نظرا لوجود حالات لا تستدعي أن تكون الإجازة المرضية بعد استشارة طبية، وذلك بهدف تخفيف الضغط على مراكز الرعاية الصحية الأولية أو الكوادر الطبية في مختلف مناطق البلاد، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمة الصحية. هذا، وتضمنت مخاطبة وزير الصحة لديوان الخدمة المدنية الإشارة إلى كتابه رقم 15/35/2023 المتضمن مقترحا بتعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 39 لسنة 2006 بشأن مدد وقواعد وأحكام منح الإجازات، والمتضمن إطلاق خدمة إنشاء إجازة مرضية من دون استشارة طبية، وذلك من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة من قبل الوزارة.



وحدد المقترح ضوابط منح الإجازة المرضية على النحو التالي:



٭ إجازة براتب كامل للأيام الـ 15 الأولى.



٭ إجازة بنصف راتب للأيام الـ 15 الثانية.



٭ إجازة بربع راتب للأيام الـ 15 الثالثة.



٭ إجازة بدون راتب للأيام الـ 15 الأخيرة.



كما اشترط المقترح ألا تزيد مدة الإجازة المرضية الممنوحة للموظف من خلال الوسائل الإلكترونية على 3 أيام في الشهر.