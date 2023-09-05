أغلب الحالات المرصودة حالياً تستطيع تلقي العلاج في المنزل وتتشافى تماماً بعد أيام قليلة

عبدالكريم العبدالله



توقع استشاري الأمراض الباطنية د.غانم السالم ازدياد حالات الإصابة بـ «المتحورات الجديدة» و«كوفيد-19» مع العودة إلى المدارس واقتراب موسمي الخريف والشتاء وانخفاض درجات الحرارة. وذكر د.السالم، في تصريح لـ «الأنباء»، أنه يجب اتخاذ الاجراءات والتدابير الطبية اللازمة والالتزام بالاشتراطات الصحية التي تقوم بنشرها وزارة الصحة، مطمئنا في الوقت ذاته أن أغلب الحالات المرصودة حاليا تستطيع تلقي العلاج في المنزل وتتشافى تماما بعد أيام قليلة.

وعن المتحورات، أكد د.السالم أن متحورات فيروس كورونا مستمرة، والعالم يراقب ويرصد هذه التحورات، كما أن هناك دراسات طبية يتم العمل عليها لرصد التغيرات في حالات الإصابة او الأعراض المصاحبة للإصابات. واوضح أنه إلى هذه اللحظة، فإن الإصابات غالبا خفيفة إلى متوسطة، وهناك حالات قليلة تتطلب الدخول إلى المستشفى أو العناية المركزة، ما يشير إلى عدم وجود جائحة جديدة حاليا.

وفيما يخص المتحور الجديد «بايرولا»، والذي تم رصده في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، أشار د.السالم إلى أنه يتميز بوجود أكثر من 30 تغيير في البروتين الشوكي، حيث يمتاز بسرعة الانتشار الفائقة، والتي نحذر كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة منها، حيث إن عليهم اتباع الإرشادات الطبية لتجنب الإصابة به.

وأشار د.السالم إلى أن النظام الصحي في الكويت لديه القدرة والخبرة في التعامل مع حالات الإصابة بـ «كوفيد-19» والانفلونزا الموسمية، وعلى استعداد تام لاستقبال حالات المصابين والتعامل معها بالبروتوكولات الطبية اللازمة. ونصح د.السالم كل من يشعر بارتفاع الحرارة، وانعدام او انخفاض حاسة الشم، أو الإرهاق، وآلام العضلات والمفاصل، والسعال، والرشح بعزل نفسه لتجنب انتشار الفيروس بين أفراد المجتمع، والحرص على شرب السوائل بكثرة وتلقي العلاج من المراكز الصحية عند الشعور بالحاجة لذلك.