قال النائب د.بدر الملا إنه في إطار المطالبة بحقوق الدولة بقيمة القروض وفوائدها التي منحت للعراق منذ أيام صدام حسين ولم تسدد حتى الآن، وجهت سؤالا إلى وزير المالية فهد الجارالله جاء كالتالي: سبق وان قامت حكومة الكويت بإقراض جمهورية العراق العديد من القروض المالية قبل عام 1990، حيث ان تلك القروض قد حل موعد استحقاقها منذ سنوات طويلة ولم تقم الحكومة العراقية بسداد تلك القروض حتى هذه اللحظة، لذا يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية:



1 ـ كم تبلغ قيمة القروض الممنوحة لجمهورية العراق؟ مع مراعاة تزويدنا بجدول مفصل يبين قيمة كل قرض وقيمة الفائدة على كل قرض على حدة.



2 ـ تزويدنا بميعاد استحقاق كل قرض من القروض سالفة البيان، وهل تم سداد تلك القروض؟ في حال الاجابة بالايجاب يرجى تزويدنا بنسخة من العقد لكل قرض.



3 ـ هل هناك مطالبة منكم لجمهورية العراق بسداد القروض والفوائد المترتبة على تأخير سداد تلك القروض؟ في حال الاجابة بالايجاب يرجى تزويدنا بالمراسلات الدالة على ذلك، وفي حال الاجابة بالنفي يرجى بيان اسباب عدم المطالبة.



4 ـ ما اجراءاتكم في حال امتناع حكومة جمهورية العراق عن سداد تلك القروض وفوائدها؟