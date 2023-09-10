

عبدالكريم العبدالله



تنسق وزارة التربية مع وزارة الصحة لتجهيز 18 عيادة مدرسية في المدارس الجديدة بمنطقتي الأحمدي والفروانية التعليميتين، وجار العمل على تجهيز تلك العيادات المدرسية لتقديم الخدمة الطبية لطلبة وطالبات المدارس الجديدة، حيث سيتم تجهيز العيادات بكل المتطلبات والأدوية والمستلزمات الطبية التي من شأنها تقديم الخدمة الطبية المطلوبة، فضلا عن تزويدها بطاقم طبي مؤهل. وفيما يلي أسماء المدارس الجديدة في منطقتي الأحمدي والفروانية التعليميتين التي سيتم فيها إنشاء عيادات مدرسية:



٭ الفروانية التعليمية: عبدالرحمن علي البداح الابتدائية بنين ذات معلمات، دلال أحمد البشر الرومي الثانوية بنات، الدوغة الثانوية بنين، عبداللطيف إبراهيم الدهيم المتوسطة بنين، روضة المجد، المعهد الديني ابتدائي بنات، المعهد الديني ابتدائي بنين، المطوعة حليمة فرج العمر الابتدائية بنات، ولولوة السيد أحمد الرفاعي المتوسطة بنات.



٭ الأحمدي التعليمية: روضة الحور، روضة البسمة، روضة الأجيال، روضة البستان، روضة السراج، محمد غيث المطوع المشتركة بنين (متوسط + ثانوي)، الخيران المشتركة بنات (ابتدائي + متوسط + ثانوي)، أبوحذيفة بن عتبة الابتدائية بنين ذات معلمات، والفارابي الابتدائية بنين ذات معلمات.