في «كيدزانيا»، نعطي الأولوية لتعليم الأطفال من خلال أنشطة لعب الأدوار لكي يكبروا ويصنعوا «عالما أفضل»، ولذا يشترك فريق رايتزكيبرز ـ اوربانو، وفيتا، وباتشي مع المدرسة المتحدة الأمريكية في الكويت، للترحيب بالأطفال وأولياء أمورهم في يوم التوجيه وهو اليوم الأول من العام الدراسي 2023-2024.



وتعد المدرسة المتحدة الأميركية شريكا أساسيا في إنشاء «منطقة الأطفال الصغار» في «كيدزانيا الكويت» منذ يونيو 2013، واحتفالا بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيس «كيدزانيا»، فقد أعدت المدرسة المتحدة الأميركية بالكويت، الكثير من الأنشطة المخططة بعناية داخل «كيدزانيا» وخارجها، ورحبت قيادة المدرسة المتحدة الأميركية بالكويت، بفكرة جلب شخصيات برنامج رايتزكيبرز من «كيدزانيا»، لاستقبال الأطفال وترفيههم أثناء استعدادهم لليوم الأول من المدرسة.



وترحب المدرسة المتحدة الأميركية باستمرار المشاركة في الأنشطة اللاصفية المستقبلية، بحيث تصنع «لحظات تدريس ملهمة للأطفال» لتنمية عقولهم، بما يصب في صالح تحقيق أهداف المسؤولية الاجتماعية لـ «كيدزانيا» الكويت.



وفي ختام الفعالية أدت شخصيات أوربانو وفيتا وباتشي رقصة الرحيل لتوديع الأطفال، وشارك جميع الأطفال بالفعالية وحرصت الشخصيات على تذكيرهم برسالة ضرورة البقاء سالمين.



وتتبنى «كيدزانيا» مفهوما حائزا جوائز ومعروفا عالميا، كونه يمزج بشكل فريد بين سمة الترفيه وسمة التعليم للأطفال، ولكن قصة نجاحنا لا تنتهي عند هذا الحد.