أعلن قطاع الأبحاث في جامعة الكويت عن بدء التقديم لمشروع سلفة البحث التمهيدي لأعضاء الهيئة الأكاديمية الكويتيين الجدد ابتداء من أول أكتوبر المقبل.



ويأتي ذلك ضمن ما يقدمه قطاع الأبحاث من المنح البحثية لدعم طموحات الباحثين وتحقيق إنجازات علمية وبحثية تدفع مسيرة جامعة الكويت لمستويات عالمية مرموقة وتسهم في رفع معايير التصنيف العالمي للجامعة.



ويعتبر برنامج سلفة البحث التمهيدي (RIG) ضمن فئات المنح البحثية التي يقدمها القطاع حصريا لأعضاء الهيئة الأكاديمية الكويتيين الجدد الذين انضموا حديثا لجامعة الكويت بدرجة أستاذ مساعد ولم يمض على تاريخ انضمامهم للجامعة أكثر من عامين، وعددهم 85 عضو هيئة تدريس هذا العام.



وقد دعت مساعد نائب مدير الجامعة لتحليل وتطوير الأبحاث د.نورية الكندري أعضاء الهيئة الأكاديمية الكويتيين الجدد للاستفادة من هذه المنحة البحثية، حيث تعد تلك المنحة بداية تعامل عضو الهيئة الأكاديمية مع قطاع الأبحاث والتعرف على الأنواع المختلفة من المشاريع البحثية التي يمولها القطاع، إذ تمكنه من الإلمام بإجراءات التقديم للحصول على دعم للمشاريع الممولة، بالإضافة إلى التعرف على الإجراءات المالية الخاصة بالتمويل وطرق التعامل معها، والمدة الزمنية لمشروع البحث التمهيدي وهي 12 شهرا بميزانية لا تتجاوز 2000 دينار، حيث تقتصر بنود صرف الميزانية على الأجهزة والمستهلكات والعمالة المؤقتة.



وذكرت الكندري أنه سيتم فتح باب التقديم لسلفة البحث التمهيدي في الأول من أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2023، كما دعت جميع أعضاء الهيئة الأكاديمية الكويتيين الجدد لزيارة الموقع الإلكتروني لقطاع الأبحاث للاطلاع على المادة (57) من الباب الثالث عشر من قواعد وإجراءات دعم البحث العلمي لمعرفة المزيد من التفاصيل المتعلقة بمشاريع سلفة البحث التمهيدي، كما يمكنهم التقديم لتلك السلفة البحثية عن طريق بوابة الأبحاث في الموقع الإلكتروني الخاص بقطاع الأبحاث.