أعلن ديوان الخدمة المدنية تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الخميس الموافق 28 الجاري باعتباره عطلة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1445 هجري.



وقال الديوان في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (X) -تويتر سابقا- إنه بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ باجتماعه يوم أمس بشأن اعتبار الخميس 28 الجاري يوم عطلة رسمية سيتم تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق الأول من شهر أكتوبر المقبل.



وأوضح أن الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد عطلتها، وعلى الجهات المختصة بشؤونها مراعاة المصلحة العامة.