قال النائب أ.د.حمد المطر إن الكويت خط أحمر، لذا نستنكر ما قام به احد محاضري كلية القادة والأركان بجمهورية مصر العربية الشقيقة بعرض خريطة للوطن العربي بلا وجود للكويت ضمنها، وذلك في محاضرة حول معنى قوة الدولة ضمن دورة رقم 73 وبحضور عدد يزيد على 500 ضابط من جميع الدول العربية بما فيها العراق.



وأضاف: نثمن دور الضباط الكويتيين الحاضرين في المحاضرة بانسحابهم اعتراضا على ذلك، ونطالب كل من وزيري الدفاع والخارجية باتخاذ موقف حازم وحاسم تجاه سيادة الكويت ووجودها، وعلى المحاضر ان يعتذر وفورا أمام الجميع وأن يعيد عرض الخارطة الفعلية للوطن العربي التي تضم الكويت.



واستطرد: نحذر من استمرار هذه الممارسات اللا مسؤولة وإن كانت فردية، فإننا في حال عدم الاعتذار نطالب بسحب جميع مبتعثينا وتحويلهم الى الأردن، فلا مجال للتهاون في أي ما يمس سيادة الكويت.



وفي السياق ذاته، قال النائب سعود العصفور إنه عندما تعرض خريطة للمنطقة تلغي «سيادة» و«وجود» الكويت على أراضيها في محاضرة عسكرية على مستوى عال ويحضرها ضباط من الكويت وغيرها فهو أمر يستوجب الاعتذار، أو أن يكون لوزارتي الدفاع والخارجية موقف معلن من هذا الأمر.



وأضاف العصفور: نثمن بكل اعتزاز موقف الضباط الكويتيين الذين احتجوا على هذه الصورة ورفضوا إكمال المحاضرة ما لم يعتذر المحاضر. ونؤكد دور المكتب العسكري في القاهرة على متابعة الأمر.