وجه النائب عبدالله فهاد سؤالا إلى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله نص على الآتي:



في تاريخ 16 نوفمبر 2022 أعلنت وزارة الخارجية عن فتح باب النقل من الوظائف المدنية العامة إلى وظائف السلكين الديبلوماسي والقنصلي بدرجة ملحق ديبلوماسي، وفي تاريخ 1 أبريل صدر القرار الوزاري بنقل 122 موظفا من الوظائف المدنية العامة إلى وظائف السلكين الديبلوماسي والقنصلي بدرجة ملحق ديبلوماسي، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ عدد المتقدمين للإعلان من العاملين في وزارة الخارجية.



2 ـ ما مدى صحة قبول أكثر من متقدم مخالف لنص المادة 3 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 1986 بشأن لائحة البعثات والإجازات الدراسية؟



3 ـ ما مدى صحة قبول أكثر من موظف منتدب لم يجتز الأشهر الستة وهي المدة المقررة للتعيين؟



4 ـ ما مدى مطابقة المؤهلات الدراسية للمقبولين مع الشروط الواردة في الإعلان؟ مع بيان تاريخ الحصول على المؤهل الدراسي وجهة الإصدار.



5 ـ هل قدمت تظلمات من غير المقبولين بشأن قرار النقل؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بأسباب التظلمات والإجراءات التي اتخذت بشأنها.