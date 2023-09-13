مفرح الشمري



«لا يسعى للنجاح من لا يملك طموحا»، هذه العبارة تحققت فعليا الأحد الماضي في إذاعة الكويت وتحديدا في استديوهات محطة الغناء العربي الحديث عندما بثت أول برنامج إذاعي مباشر على موقع «اليوتيوب»، وذلك بعد مرور 72 عاما على تأسيس إذاعة الكويت.



الطموح المتواجد لدى الوكيل المساعد لقطاع الإذاعة بالتكليف د.يوسف السريع ورئيس محطة الغناء العربي الحديث المخرج جابر الجاسر والإدارة الهندسية المتمثلة بالمهندس طارق الفيلكاوي هو المحرك الأساسي لخوض هذه التجربة المهمة في إذاعة الكويت لبث برامجها المميزة في جميع محطاتها عبر «اليوتيوب» ليتابعها مستمعو إذاعة الكويت في شتى دول العالم صوتا وصورة تماشيا مع الطفرة التي نعيشها حاليا بالتكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي.



هذا الطموح هو ما نحتاجه في الفترة الحالية حتى يصل الإعلام الكويتي وما يبثه من برامج إذاعية في شتى مجالات الحياة حتى يبقى صوت الإعلام الكويتي عاليا في ظل المتغيرات التي تحدث حولنا.



شكرا لقطاع الإذاعة بوزارة الإعلام على خوضهم لهذه التجربة المهمة من مسيرة الإذاعة الكويتية العريقة.