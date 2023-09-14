حنان عبدالمعبود

كشف رئيس رابطة السمنة د.يوسف بوعباس عن نتائج دراسة عالمية جديدة أظهرت ارتفاع معدل الإصابة بأمراض ‫السرطان بأنواعه في الشريحة العمرية الأقل من 50 عاما بنسبة 79% خلال الثلاثين عاما الأخيرة.

وقال بوعباس، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، ان الدراسة التي تعد اكبر دراسة تم إجراؤها عن أمراض السرطان تم خلالها دراسة 29 نوعا من أنواع أمراض السرطان، وقارنت الدراسة بين عام 1990 فيما يختص بنسبة انتشار السرطان فيمن تقل أعمارهم عن 50 عاما، وعام 2019 في نسب الإصابة.

وقال: ان الدراسة ـ التي أجريت على الشريحة العمرية بين 14 و49 عاما ـ أظهرت زيادة في نسبة الإصابة بالسرطان عند الأعمار الأقل من 50 عاما بنسبة 79%، في حين ارتفعت نسبة الوفيات الى 27%.

وأوضح ان النسبة الاكثر كانت في الإصابة بسرطان الثدي عند السيدات وكذلك سرطان البروستاتا عند الرجال، كما كان عدد الوفيات في الأعمار التي تقل عن 50 عاما حوالي مليون حالة وفاة في العام بسبب السرطان الذي تعتبر الإصابة به بشكل مبكر، حيث عادة تظهر الإصابات في الشرائح العمرية التي تزيد عن 50 عاما.

وأوضح بوعباس ان الدراسة تم إجراؤها في 204 دول وتمحورت حول 29 نوعا من أمراض السرطان، وبينت ان الإصابات كانت اكثر في الدول الغنية والدول المتوسطة في مستوى المعيشة، حيث ربطت الدراسة بين السمنة وقلة الحركة وزيادة الملح في الطعام وتناول اللحوم الحمراء والتدخين كعوامل مسببة لهذه الزيادة كما تم تقدير انه بحلول عام 2030 سترتفع الأعداد ما بين 20 و30%.

ودعا بوعباس إلى ضرورة تغيير نمط الحياة إلى نمط صحي للمساعدة في إيقاف الزيادة في أمراض السرطان والحماية من أمراض العصر.