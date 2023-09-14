

أكد مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فايز الظفيري التزام الجامعة بتطبيق قانون منع الاختلاط في الشعب الدراسية، لافتا إلى أنها تعمل على تجنب وجود اختلاط في شعبها الدراسية إلا عند وجود حالات استثنائية فعلية تقتضي ذلك.

وأوضح د.الظفيري أن الأصل في الشعب الدراسية بجامعة الكويت أن تكون منفصلة، حيث يتم طرح شعب دراسية للإناث وأخرى للذكور، إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك، مؤكدا التزام الجامعة بمراجعة جدول الشعب الدراسية، وإلغاء الشعب المختلطة التي لا حاجة لها، وذلك بالتنسيق مع عمادات الكليات، للوقوف على مدى الحاجة الفعلية لطرحها بشكل مشترك، مع الالتزام بطرح بدائل للطلبة والطالبات حتى لا تتضرر عملية تسجيلهم، مشيدا بحرص الجامعة على مصلحة أبنائها الطلبة.