ثامر السليم



رفض رئيس اتحاد طلبة جامعة الكويت عبدالعزيز العرادة رفضا تاما إشراف الهيئة التنفيذية منتهية الصلاحية على انتخابات جامعة الكويت القادمة، داعيا إلى المحافظة على ما تبقى من الحركة الطلابية من ماء وجه وتاريخ بعيدا عن أي تدخلات. ولفت إلى اننا كاتحاد لطلبة جامعة الكويت حريصون لكي تكون الصورة واضحة أمام طلبة جامعة كويت بشكل خاص، وطلبتنا الكويتيين من المبتعثين بشكل عام، وأمام كل الجهات المسؤولة بالدولة عن العبث الذي يحدث في انتخابات اتحاد طلبة جامعة الكويت القادمة.



وأكد ان المؤسسين ممن صاغوا دستور الاتحاد الوطني لطلبة الكويت كان هدفهم وبكل بساطة المحافظة على استقلالية الحركة الطلابية وضمان نزاهة وحيادية الانتخابات، بعيدا عن أي مشاركات أو تدخلات خارجية، لافتا إلى انه بناء على هذا الأمر تم إنشاء الهيئة التنفيذية وكانت مهمتها الوحيدة هي الإشراف على العملية الانتخابية لفرع الجامعة والأفرع الخارجية، واستمرت الهيئة التنفيذية بدورها وبصلاحياتها تحت مراقبة المؤتمر العام والذي يعد أعلى سلطة بالاتحاد، وبكل تأكيد لم يتحقق هذا الأمر إلا باحترامهم للقانون واحتكامهم للدستور في كل صغيرة وكبيرة.



وكشف العرادة انه بعد انتهاء مدة الهيئة التنفيذية الحالية التي تم تشكيلها عام 2018 والتي من المفترض ان تكون هناك دعوة للمؤتمر العام لتشكيل هيئة تنفيذية جديدة تشرف على الانتخابات القادمة سواء كان فرع الجامعة أو الأفرع الخارجية، مؤكدا المحاولة بكل الطرق انه يكون هناك تفاهم مع الهيئة التنفيذية الحالية للمحافظة على ما تبقى من الحركة الطلابية الكويتية من ماء وجه وتاريخ دنسوه ولوثوه بأفعالهم الصبيانية، حيث كنا نحرص على الدعوة للمؤتمر العام لاختيار هيئة تنفيذية جديدة، لكن للأسف كانت مصالحهم وأهدافهم الشخصية أولى وأهم.



واستنكر العرادة المخالفة من قبل الهيئة التنفيذية للمرة الثانية بعد إعلانهم عن فتح باب الترشيح لانتخابات اتحاد طلبة جامعة الكويت، وهذا الامر من اختصاصات الهيئة الإدارية، ولا يحق لأي جهة ان تعلن عن فتح باب الترشيح استنادا الى المادة 9 من اللائحة الداخلية لتنظيم الانتخابات والتي تنص على «ان تعلن الهيئة الإدارية للفرع عن فتح باب الترشيح الهيئة الإدارية»، وهذا التناقض يبين لنا المرحلة التي وصلت إليها الهيئة التنفيذية، مؤكدا اننا نرفض رفضا تاما ان تشرف هذه الهيئة التنفيذية منتهية الصلاحية على انتخابات جامعة الكويت القادمة حفاظا على تاريخ الحركة الطلابية الكويتية.